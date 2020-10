Mesures contra la massificació a la Zona Volcànica de la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per aplicar mesures contra els excessos de freqüentació a la Fageda d'en Jordà i els volcans que l'envolten. A l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, el conseller de Mobilitat, Jordi Güell, va explicar que treballa en un projecte de mobilitat que «si cal, preveu prohibir, regular i sancionar quan toqui». Va apuntar que el treball es reparteix en dues parts. La primera és la de regular l'accés al medi natural i l'altra és com fer possible les visites a l'espai natural d'una manera respectuosa i gratificant per al visitant.

En la taula que treballa el projecte de mobilitat per a la zona volcànica, segons va explicar Güell, hi ha els ajuntaments de la Vall d'en Bas, les Preses, Santa Pau i Olot; el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i la Cooperativa la Fageda. Va explicar que tots els agents estan disposats a fer el necessari per mantenir un model de turisme sostenible que s'adigui amb els valors que hi ha a la comarca. O sigui, el valor és tenir un turisme que respecti l'entorn i no s'acumuli en determinades zones. Va definir que l'èxit del turisme a la comarca està basat en la qualitat de les visites i dels visitants i va valorar: «No volem que s'estronqui per la sobrefreqüentació».

Va considerar que el propòsit de l'estudi «és el de convertir la mobilitat en una experiència positiva per al visitant». Aconseguir-ho, segons ell, implica fomentar la mobilitat sense el vehicle privat. «La Garrotxa sense cotxes», va resumir. Va enumerar que les visites es poden fer caminant, corrent, amb bicicleta o en transport públic. Va considerar que només resoldran el problema de la massificació amb formes de transport «toves i sostenibles».

Güell va parlar del sistema de mobilitat que configuren en l'apartat de precs i preguntes. Va respondre les preguntes de Josep Guix (PSC), i Miquel Reverter (ERC). Josep Guix va posar sobre la taula que la sobrefreqüentació a la Fageda i les cues a la recta de les Preses poden posar en dubte la imatge de turisme de qualitat que vol donar la comarca. Guix va demanar la neteja de les pintades que hi ha en parets i edificis que formen part de paisatges interessants.

«No havien vist mai tanta gent», va apuntar Miquel Reverter d'ERC. Reverter va fer referència a la gran quantitat de persones que han estat als llocs més coneguts de la Zona Volcànica de la Garrotxa en els últims caps de setmana. El portaveu republicà va considerar que s'havien de fer reunions de les taules de treball relacionades amb temes turístics. Va recordar que hi ha reunions pendents pel tema dels gorgs.