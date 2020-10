Olot congela les taxes i impostos municipals per al 2021

L'Ajuntament d'Olot ha anunciat aquest dijous la congelació dels impostos i taxes per al 2021 per la crisi de la covid-19. L'alcalde del municipi, Pep Berga, ho ha anunciat en una roda de premsa amb la regidora d'Hisenda, Montse Torras, i ha explicat que ho portaran a aprovació al ple de la setmana que ve. Berga ha assegurat que la decisió respon a la voluntat "d'estar més que mai al costat de les famílies i dels sectors econòmics més perjudicats per la crisi". Torras, per la seva banda, ha detallat que el consistori assumirà el cost de les taxes municipals que, com la de recollida d'escombraries, no cobreixen el cost del servei. En aquest sentit, l'Ajuntament aportarà 381.000 euros per evitar augmentar la taxa de cares a l'any vinent.

Aquesta quantitat, se sumarà als 1.500.000 euros que el consistori ja ha assumit per dur a terme actuacions per fer front a la Covid-19 i ajudar diversos col·lectius. En aquesta partida, hi ha 295.000 euros del fons social i 205.000 més amb els quals, a través del fons econòmic, s'han proporcionat ajudes als negocis que van haver d'aturar la seva activitat durant l'estat d'alarma.

Des del consistori, remarquen que durant aquests mesos de pandèmia han deixat d'ingressar 700.000 euros en concepte de taxa d'ocupació de via pública o per les quotes de les escoles bressol, entre d'altres.

La proposta d'ordenances per al 2021 mantindrà bonificacions en diferents àmbits com les escombraries, l'impost vehicles, l'IBI, l'ICIO i plusvàlues per un import superior als 700.000 euros.

Amb la voluntat de facilitar als ciutadans el pagament dels tributs l'ajuntament impulsa per segon any la Tarifa Plana d'Impostos. La mesura permet que els ciutadans puguin pagar tots els tributs municipals repartits en nou mesos, sense cost addicional. El 2 de novembre s'obrirà el termini de sol.licituds per acollir-se a la mesura, que finalitzarà l'11 de desembre. Les persones que ja s'hi ha acollit (250 durant el 2020) tindran una renovació automàtica de cares a l'any que ve.