El temporal deixa ratxes de vent de 115 km/hora i onades de quasi sis metres

Les comarques gironines van patir ahir un episodi de temporal de vent i fort onatge. Aquest es va centrar al Pirineu i a tota la Costa Brava. A les cotes més elevades de muntanya és on va bufar més el vent de component sud. Les ratxes de vent més destacades es van produir durant el matí però la nit abans ja era constant. Les ratxes màximes més destacades van afectar la zona del Ripollès i la Cerdanya. La més important va donar-se a 2.410 metres a Ulldeter. La ràfega màxima va assolir els 114,8 quilòmetres per hora. El segon registre més rellevant va detectar-se als 2.500 metres de la Tosa d'Alp, amb un cop de 112,6 quilòmetres per hora.

A banda d'aquesta situació a muntanya, aquest moviment meteorològic també es va traduir en fort onatge. Alguns ciutadans de les zones més properes a la costa van immortalitzar-ho i ho van mostrar a les xarxes socials. Però també hi va haver d'altres persones que van decidir aprofitar aquest mal temps per fer pràctiques esportives. A l'Escala, per exemple, s'hi va poder veure alguna persona fent surf, aprofitant l'onatge que hi havia en aquesta àrea de la Costa Brava i que tant beneficia alguns esports aquàtics.

La situació marítima convidava a passar-ho bé però també a anar amb alerta en aquestes zones, com recordava Protecció Civil, ja que quan hi ha temporal cal estar allunyats d'espigons, no acostar-se a àrees tancades i que estan senyalitzades, entre d'altres.

I és que l'onatge va ser molt destacat. Si la previsió era que les onades poguessin superar els 2,5 metres en molts punts de la Costa Brava, així va ser. Però aquesta xifra gairebé es va triplicar. Ports de l'Estat té instal·lada una boia a les comarques gironines. Concretament, està ubicada a mar endins del cap de Begur. Aquesta ahir a la set del matí va detectar el pic més alt d'onatge, una ona que va arribar als 5,7 metres. Les onades que tocaven a la costa eren molt menys destacades però mar endins, el moviment era molt constant i força espectacular.

Aquest ambient, però, va anar a menys a partir del migdia, i a la tarda, si bé encara feia vent o hi havia una mica d'onatge, no tenia res a veure amb les hores anteriors.

A partir d'avui aquest episodi ja serà història, i és que la situació meteorològica donarà una volta. Està previst que sigui un dia amb molts de núvols i que es pugui registrar alguna precipitació sobretot a la zona del Ripollès i de la Cerdanya. De fet, la pluja se centrarà al Pirineu.