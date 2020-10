Vaga a les universitats contra la precarietat dels doctorands, associats i la crisi educativa

Les universitats catalanes van viure ahir la primera jornada de vaga del curs. Investigadors, professors associats i estudiants es van sumar a l'aturada convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Doctorands en Lluita i CGT contra la «precarietat» del sector. A la Universitat de Girona (UdG) el SEPC i Unidignitat-CGT es van concentrar ahir al migdia a les portes del rectorat per reclamar la presencialitat de les classes, la pròrroga dels contractes d'investigadors i doctorands així com la regulació dels professors associats. A la tarda els sindicats van convocar una manifestació unitària a Barcelona.

Els concentrats van cridar a la vaga per fer front a les polítiques educatives dels últims anys, que consideren que han «elititzat» els estudis universitaris, tal com explica Cirera, portaveu del SEPC a la UdG. Denuncien que la universitat pública està «infrafinançada» i alerten que la pandèmia agreujarà encara més la situació.

Durant l'acte van cremar simbòlicament diverses pancartes on recollien algunes de les reclamacions: classes presencials, regulació dels professors associats, qualitat, pràctiques o major presència del català a les aules.

A més, recorden que la suspensió de les classes presencials va ser «imposada unilateralment» per la Generalitat. Defensen que les mesures sanitàries s'han aplicat escrupolosament i que la UdG no ha hagut d'aïllar cap classe. Per tot plegat, reclamen que es tornin a fer classes presencials i una educació de qualitat.

Des del sindicat Unidignitat-CGT evidencien la precarietat dels doctorands, investigadors i professors associats. El representat sindical al Comitè d'Empresa de Personal Docent i Investigador, David Corrales, diu que la UdG no aplica l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), el qual preveu la pròrroga del contracte un quart any si no s'ha acabat la tesi i l'únic centre que ho aplica és la UAB. De fet, la convocatòria de vaga va coincidir ahir amb el judici pel conflicte col·lectiu entre universitats i doctorands per guanyar aquest quart any. Corrales a més posa sobre la taula que pràcticament la meitat dels docents de la UdG són professors associats que assumeixen càrregues docents similars als professors titulars però amb «pitjors condicions». De fet, segons un informe de l'Observatori del Sistema Universitari, els professors associats a Girona representen el 42% del total de docents i el 58,6% dels contractes són temporals.

Des de la universitat, el vicerector de Personal de la UdG, Joan Andreu Mayugo, assegura que les tasques dels professors associats són «exclusivament de docència» i que no tenen la mateixa feina que la resta de professors, que assumeix a més «recerca i gestió universitària».



Seguiment de la vaga

La Secretaria d'Universitats i Recerca va destacar que hi va haver «normalitat» en línies general en l'activitat docent, tot i la convocatòria de vaga. Així, fonts del departament van apuntar que tant l'activitat presencial –restringida per la covid- com la virtual es va desenvolupar sense incidències. En el cas del personal docent i investigador i del d'administració i serveis, la UdG parla de seguiment «inapreciable o nul».