Girona registra 227 aules aïllades i supera les 5.000 persones en quarantena

La demarcació de Girona va sumar ahir vint-i-set grups escolars més confinats i ja en són 227 repartits entre 120 centres educatius, segons les dades del Departament d'Educació. Hi ha 5.161 persones en quarantena i s'han detectat 648 positius per coronavirus en els últims deu dies. Els més afectats són l'institut Vallvera de Salt, que ha pujat fins els 12 grups confinats, l'escola el Gegant del Rec, amb deu aules tancades i l'institut de Castelló d'Empúries, també amb una desena de classes aïllades.

A principis de setmana, hi havia 178 grups confinats a Girona però la tendència en els últims dies ha sigut creixent fins que ahir es va arribar a les 227 classes aïllades. La situació s'ha impitjorat en alguns centres com l'institut de Castelló d'Empúries que després de confinar deu classes, havia baixat fins a set. Actualment ha tornat a pujar i ha recuperat l'afectació de deu aules. Hi ha 214 persones en quarantena per 18 positius en els últims deu dies.

Un fet similar ha succeït amb el Vallvera de Salt, que ha passat de vuit aules afectades a dotze, així com l'escola Gegant del Rec, passant de dues aules afectades a una desena. En aquest cas hi ha 181 persones en quarantena, la majoria alumnes, i s'han detectat sis positius en els últims deu dies.

En el global de Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 2.128, 115 més que els declarats aquest dimecres. És el 2,96% del total. Hi ha 51.101 persones confinades, 3.034 més que el balanç anterior. D'aquestes, 48.715 són alumnes, 2.238 docents i personal d'administració i serveis i 148 personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 3.942 positius. Actualment hi ha un centre tancat a Catalunya: la llar d'infants privada Nexe de Barcelona, per a petits amb discapacitat.



Més brots que als geriàtrics

D'altra banda, un informe de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) conclou que els brots de casos de covid a les escoles superen els de les residències, però el Departament d'Educació ha defensat que les dues situacions no són comparables. Segons l'informe, del total de brots actius a Catalunya, gairebé el 60% són de l'àmbit familiar (797), el 14,2% del de l'ensenyament (197) i en tercer lloc es troben les residències, amb 136. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, va assegurar que «no és equiparable» la situació als centres educatius amb la de les residències, ja que hi ha molts més membres de la comunitat educativa i centres, les mesures són «molt extremes» a les residències i el concepte de brot tampoc és el mateix.

Cuenca a més reafirma el compromís del Departament per una educació presencial durant aquest curs, i remarca que en l'actualitat no es planteja establir «cap mesura que restringeixi o prevegi una educació en línia» més enllà del confinament de grups estables per un positiu.