Multa de 900 euros per al conductor que va matar una nena de 4 anys a Bonmatí

La via on hi va haver l'accident mortal. a. resclosa/arxiu

El conductor que l'any 2016 va atropellar mortalment una nena de 4 anys i va ferir greument la seva mare a la carretera GI-532 de Bonmatí haurà de pagar 900 euros de multa com a autor d'un delicte d'homicidi imprudent menys greu. El jutjat Penal número 5 de Girona ha conclòs que l'accident on el 13 de maig la nena va perdre la vida després de ser arrossegada per la furgoneta de l'acusat, veí de Bescanó de 44 anys, va ser conseqüència d'una distracció al volant i en cap cas per estar sota els efectes de l'alcohol ni per conduir de forma temerària tal com asseguraven les acusacions.

En una sentència de disset folis el jutge considera acreditat que el 16 de maig de 2016 a les 14.55 h l'acusat circulava per la carretera GI-532, i que moments abans que tingués lloc l'accident va fer maniobres al volant que van deixar marques a l'asfalt però «sense perdre el control del vehicle». Mentre el conductor s'acostava al lloc dels fets, un encreuament de la carretera que mena a la fàbrica Casademont, la víctima caminava pel voral juntament amb la seva mare i els seus dos germans. La mare i els tres germans tornaven del camí de l'hort, un recorregut que feien cada dia. El jutge, però, deixa clar que els vianants caminaven per l'espai adequat de la via i que no van cometre cap imprudència.

A uns 70 metres del lloc de l'incident, el conductor va perdre l'atenció de la carretera «uns segons» per pujar la finestreta del vehicle, que era manual, i això va provocar que sortís de la via i atropellés la nena i la mare. Llavors, el conductor va parar el vehicle mentre que un dels fills, que caminava darrere de la nena i la mare, es va acostar cap a ell i li va propinar dos cops de puny que el van fer caure a terra. «Això va motivar que l'acusat abandonés el lloc dels fets», rebla la sentència. A conseqüència de l'accident, la nena va morir i la mare va patir múltiples fractures que li han deixat seqüeles físiques i psicològiques.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor al seu habitatge de Bescanó una hora després dels fets, on li van practicar una prova d'alcoholèmia que va ser positiva amb 0,56 mg/l per aire aspirat.

La Fiscalia i l'acusació particular van demanar per a l'acusat 4 anys de presó com a autor d'un delicte d'homicidi imprudent greu, conducció temerària i lesions.

El judici va tenir lloc el 30 de setembre després d'una instrucció llarga amb múltiples paralitzacions. Això ha afavorit que el jutge hagi aplicat un atenuant per dilacions indegudes que ha rebaixat la pena al mínim aplicable.



Ni begut ni fent ziga zagues

El jutge ha condemnat a l'acusat d'un delicte d'homicidi imprudent lleu amb resultat de mort i rebutja d'aquesta manera la classificació màxima de la pena que demanaven les acusacions. A més, també l'ha absolt dels delictes de conducció temerària i de lesions.

El jutge considera que ni s'ha acreditat que l'acusat anés begut durant l'accident ni que conduís de forma temerària. Aquests dos supòsits són els únics que justificarien, insisteix la sentència, l'aplicació de la classificació màxima del delicte d'homicidi imprudent.

Una de les principals tesis de les acusacions era que el conductor va provocar l'accident sota els efectes de l'alcohol, basant-se en l'evidència d'una prova d'alcoholèmia positiva que superava els llindars legals que són de 0,25 mg/l d'aire aspirat. Però la sentència afirma que no s'ha pogut aclarir si ja anava begut mentre conduïa o si va ser en arribar a casa després de l'accident quan va consumir prou per marcar positiu a la prova, tal com va declarar l'acusat. De fet, la seva dona va declarar que l'home havia begut dos gots de vi amb graciosa per dinar i que estava en «perfectes capacitats per conduir». Després de consumar l'atropellament va tornar a casa seva i va beure whisky, fet que «pot influenciar en el resultat de la prova».

Pel que fa a la conducció, el jutge argumenta ni en l'atestat policial ni pels testimonis de l'accident es desprèn que l'acusat conduís de forma temerària. «Com a molt podríem parlar d'excés de velocitat, però no s'ha pogut demostrar que estigués per sobre de límit legal», sosté. A més, subratlla que «ni tan sols s'ha pogut acreditar que l'accident fos una conseqüència de la conducció inadequada de l'acusat». Això, sumat a les contradiccions dels testimonis per explicar les maniobres del conductor amb el vehicle, «aporta credibilitat a la versió de l'acusat». Segons aquesta tesi, el conductor va pujar la finestreta del vehicle, que era manual, i en aquell moment el sol va enlluernar-lo, amb tanta mala sort que no va poder entomar bé la corba on hi havia els quatre vianants i els va atropellar.



Fuigida del lloc dels fets

El conductor va fugir del lloc dels fets després d'atropellar la nena i la mare. Sobre això, la sentència conclou que l'agressió d'un dels germans de la víctima, que de fet ell nega però que el jutge considera provat, va provocar la fugida de l'acusat. En una breu referència a aquesta qüestió, admet que l'acusat no va avisar de l'accident als serveis d'emergències, però que «l'acusat va al·legar que no trobava el telèfon i que després dels fets es va posar molt nerviós, un fet lògic després d'un accident de circulació».



Indignació per la sentència

El germà de la víctima a qui el jutge responsabilitza d'haver agredit l'acusat va expressar a Diari de Girona la seva indignació per la sentència. «Es va emportar la meva mare i la meva germana davant dels meus ulls», recorda. Després de l'accident, tota la família va marxar de Bonmatí, després de 15 anys de viure-hi. «No podíem suportar veure'l en llibertat», declara, i assegura que recorreran la sentència.