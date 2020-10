Anul·lat l'ERTO de Ryanair als treballadors que havia de readmetre

L'Audiència Nacional ha desestimat la demanda d'impugnació interposada per Ryanair contra la resolució que revocava l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major dictada per la Direcció General de Treball, segons ha informat el sindicat USO.

El sindicat indica que amb aquesta sentència la sala social de l'Audiència Nacional determina que «Ryanair va obrar de manera fraudulenta per eludir el pagament d'uns salaris de tramitació als quals estava condemnada per sentència», en anul·lar l'expedient de regulació d'ocupació (ERTO) aplicat per l'aerolínia als treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canària.

La sentència de l'ERO de Ryanair declarava nul aquest acomiadament col·lectiu i obligava la companyia a readmetre els treballadors de manera immediata «en el treball efectiu de la seva empresa, en les mateixes condicions de treball en què venien exercint els seus serveis abans de l'acomiadament col·lectiu i amb abonament immediat dels salaris deixats de percebre des de l'extinció del contracte».

Però el maig passat, després de conèixer la nul·litat de l'ERO aplicat, Ryanair va presentar una sol·licitud per a l'autorització d'incloure en ERTO per força major un total de 206 treballadors, dotze dels quals no estaven inclosos en l'ERO i tampoc en l'ERTO sol·licitat anteriorment per Ryanair, amb efectes des del dia 15 de març de 2020, donant-se per acceptada la sol·licitud per silenci administratiu. Tanmateix, USO assenyala que la companyia va ocultar als sindicats la notificació expressa que va fer Treball al maig, i en la qual confirmava el silenci positiu.

Així doncs, els sindicats de tripulants de cabina (TCP) de Ryanair, USO i Sitcpla, van interposar recurs d'alçada contra l'acceptació de l'administració per silenci positiu, que va ser estimada pel Ministeri de Treball el passat 10 d'agost. D'aquesta manera, en estimar-se aquest recurs d'alçada, Treball anul·lava l'ERTO de Ryanair per als acomiadats readmesos de Canàries i Girona per frau, en considerar que l'aerolínia pretenia que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abonés les prestacions derivades de la sentència de l'ERO nul.



Nou cop de la justícia

Per tant, l'Audiència Nacional confirma ara la resolució de Treball i declara la nul·litat de l'ERTO que afectava els treballadors afectats per l'ERO a Canàries i Girona i els altres treballadors que l'aerolínia «va oblidar» incloure en l'anterior ERO. Tot i això, el futur dels treballadors de la companyia a l'aeroport de Girona és incert, ja que entre els mesos de novembre i març la companyia no té previst operar-hi cap vol.