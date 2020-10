Els aparcaments de la Zona Volcànica de la Garrotxa arriben al límit d'aforament

Els aparcaments de la Zona Volcànica de la Garrotxa han arribat al límit del seu aforament, fet que ha obligat a regular l'accés de vehicles en aquest espai natural.

El de la Fageda d'en Jordà ha estat un dels que s'ha omplert més ràpidament, en bona mesura perquè molts dels visitants han anat més aviat del que és habitual per tal de poder trobar lloc.

La limitació marcada pel Procicat ha fet que molts dels que s'han quedat fora hagin buscat algun lloc alternatiu per deixar el cotxe. Per això, l'Ajuntament de Santa Pau ha posat vigilants en diferents punts dels poble com urbanitzacions o disseminats per evitar que s'hi acumulés una gran quantitat de vehicles, un fet habitual els caps de setmana.