Figueres suspèn les activitats culturals durant quinze dies i tanca els parcs i els equipaments esportius

L'Ajuntament de Figueres ha suspès totes les activitats culturals programades a partir d'aquest dissabte a les vuit del vespre per evitar contagis per coronavirus. En una reunió extraordinària amb la junta de portaveus s'han pres aquestes mesures que afectaran els propers quinze dies. L'objectiu, expliquen des del consistori, és reduir la interacció social. Per això, també es es tancaran les àrees comunes de descans i joc dels parcs públics i jardins.

Es farà el mateix amb els equipaments esportius municipals així com els dos teatres de la ciutat, el Teatre Jardí i la Cate. Cal tenir en compte que l'hospital de Figueres ha incrementat de manera important el nombre d'hospitalitzats per coronavirus les darreres setmanes.

De fet, el centre ja va prendre mesures per evitar més contagis suspenent part de les visites arran de l'increment de casos.