Girona tanca el 2019 amb rècord de denúncies de delictes sexuals

Les denúncies de delictes sexuals no paren de créixer a les comarques de Girona. Això es pot comprovar fent una anàlisi de les dades públiques sobre els casos que hi ha hagut des de l'any 2010 fins al 2019. De fet, l'any passat és l'any de la dècada amb més casos. La policia va tractar 310 fets delictius d'aquesta tipologia.

En els delictes contra la llibertat sexual hi ha diversa cauística. S'abraça des de les agressions sexuals amb penetració, les violacions, la corrupció de menors, la pornografia i fins altres delictes sexuals. En aquest grup hi hauria per exemple els abusos sexuals.

Aquests tipus de delictes en moltes ocasions no sortien a la llum perquè les víctimes tenien por o vergonya. Ara, en canvi, cada vegada afloren més. Casos com els dels Maristes o el de l'exrector de Vilobí d'Onyar han fet perdre la por a moltes persones. També hi ajuda que des de molts àmbits es fan campanyes per conscienciar, sobretot els més joves, sobre el que són els delictes sexuals i com denunciar-los.

Si bé el 2019 és l'any amb més denúncies per delictes contra la llibertat sexuals, s'ha de dir que es pot veure com aquests viuen un increment a partir del 2012. Es passa per exemple de 167 casos el 2012 a fins a 203 ja el 2015. A partir d'aquí, la línia dels 200 sempre se supera i el salt als 300 no es dona fins a l'any passat. I és que el 2018 es va tancar amb 263 casos i encara semblava lluny la xifra del 3.

De casos d'abusos, per exemple, en van sorgint arran dels anys, un dels casos més recents d'abusos sexuals és el que va transcendir a principis d'octubre de l'any passat, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un monitor de la Fundació Els Joncs per presumptes abusos sexuals a tres noies del centre especial de treball de Sarrià de Ter. El monitor, que el centre va acomiadar en conèixer els fets, feia uns nou anys que treballava al centre, fundat l'any 1995. L'entitat va anunciar que es personava com a acusació particular.



El segon any amb més violacions

L'altre indicador que es pot analitzar a partir de les dades del Ministeri de l'Interior són les violacions. Les agressions sexuals amb penetració entre 2010 i 2019 també viuen un increment destacable, si bé el 2019 no és l'any amb més casos. N'és el segon de la dècada, amb 52 casos, mentre que el 2018 és el període amb més denúncies, amb un total de 53. El 2012, per contra, és l'any que es van conèixer menys casos d'agressions sexuals amb penetració (25) a la província de Girona.

De les més recents, hi ha hagut alguns casos amb especial ressò mediàtic, com els de Salt i Lloret de Mar. A finals de juny passat, la Policia Local de Salt va detenir un jove per presumptament violar una dona de mitjana edat. L'arrestat va abordar la dona de matinada. El noi va fer-li tocaments i va forçar-la.

A Lloret de Mar durant el juliol hi va haver dos casos. En ambdós, els presumptes autors dels fets han acabat detinguts. En un d'aquests, un jove va violar presumptament la noia en un portal d'un bloc d'apartaments. La Policia Local de Lloret va detenir poc després dels fets el presumpte agressor. Una setmana abans, una jove va denunciar una altra violació en un parc. En aquest cas, una patrulla de la Policia Local va aturar un home per incomplir les normes i anar pel carrer sense mascareta. Just en aquell instant una patrulla de Mossos que passava per allà el va identificar com a possible autor de l'agressió sexual a la jove de 21 anys i va acabar arrestat.



2020: més violacions

Durant el primer semestre, els delictes sexuals han patit una davallada. Enguany, l'estat d'alarma ha marcat el decreixement de delictes, que en aquest cas és i se n'han conegut 111. En canvi les violacions segueixen a l'alça i ja n'hi ha hagut 29, cinc més que en el mateix període de 2019.