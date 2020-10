Les pernoctacions als hotels gironins cauen un 69% al setembre

Tal com era previsible, el mes de setembre s'ha tancat amb unes xifres dolentes per als hotels de les comarques gironines. Segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el darrer mes de la temporada d'estiu es van registrar 481.450 pernoctacions a la demarcació, el que va suposar una caiguda de gairebé el 69% respecte el mes de setembre de l'any anterior. Pel que fa al nombre de viatgers, n'hi va haver 228.949.

D'aquesta manera, els hotels gironins van obtenir durant el mes de setembre menys pernoctacions que a l'agost, quan n'hi va haver 1.157.031, i també menys que al juliol, quan se'n van registrar 735.901.

Tanmateix, també destaca el fet que el descens registrat a les comarques gironines és menor a la mitjana espanyola, ja que en el conjunt de l'Estat, la caiguda de les pernoctacions hoteleres ha superat el 78%.

Pel que fa als més de 228.000 viatgers rebuts, la immensa majoria (174.986) corresponien al mercat català i espanyol, mentre que els 53.963 restants procedien de l'estranger.