El risc de rebrot a Girona ja frega els 900 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 18.478 (896 més) i pugen a 20.929 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 894 persones en aquest territori, una més. El risc de rebrot puja uns 131 punts i se situa en 872, mentre que la setmana del 7 al 13 d'octubre era de 417.

L'Rt puja vuit centèsimes fins a 1,70 (1,36 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 348,11 per cada 100.000 habitants. Hi ha 179 persones ingressades (+7), 38 de les quals a l'UCI (+8).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 92 punts i se situa en 800. Està per sobre del de la setmana del 7 al 13 d'octubre, quan era de 525. La velocitat de propagació puja vuit centèsimes i se situa en l'1,46 (en el període anterior era d'1,26), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 343,91 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot s'enfila 132 punts i ja és de 1.770. L'Rt baixa quatre centèsimes i se situa en l'1,54. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 692,88 per cada 100.000 habitants.

Palafrugell continua al capdavant dels municipis amb més risc de rebrot de Catalunya, amb 2.193. Puigcerdà és la tercera localitat catalana amb la major velocitat de contagi.

