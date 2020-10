Anul·len la suspensió de sou i feina a un docent acusat d'abusos

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha anul·lat la suspensió d'un any de sou i feina al professor de l'institut de Caldes de Malavella que s'enviava missatges de contingut sexual amb una menor a principi del curs 2014-2015 i només manté una sanció de dos mesos per no haver fet cas de les ordres de tallar la relació amb la menor quan era alumna seva.

El professor va interposar un recurs contra la resolució del Departament al·legant que li havien generat indefensió perquè van instruir el cas com una sola sanció molt greu i, al final, la van dividir en dues de greus. Ara, en una sentència, el jutjat li dona la raó però, tot i això, la magistrada afirma que la seva actuació va ser totalment reprovable».

Després de conèixer la sentència, l'ACN s'ha posat en contacte amb l'advocat del professor, Christian Salvador. Segons concreta, la suspensió de sou i feina va entrar en vigor a principis dels 2020 i ha durat fins a l'actualitat.

Salvador remarca que s'ha excedit amb escreix el temps de suspensió que marca la sentència. Per això, preveu reclamar que el restitueixin immediatament al seu lloc de feina i que li abonin amb interessos els mesos durant els quals hauria d'haver estat treballant. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació en 15 dies.