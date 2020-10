D'Idental a Dentix: un viacrucis d'infeccions a la boca i plors

Alexandra Rau, afectada a Idental i Dentix. ?A l'esquerra, una fotografia on apareix l'Alexandra, i a la dreta un detall de la instal·lació dels bràquets que li van fer a Dentix. Quan la clínica va tancar durant el confinament, li van deixar un ferro a la boca durant mig any que li va provocar infeccions i llagues.

Alexandra Rau, 27 anys i veïna de l'Estartit. Durant l'època universitària va estudiar a Girona gràcies a una beca, ja que la situació econòmica familiar era precària. Les dents, per ella, sempre havien sigut una font constant de problemes ja de petita, però va ser de gran quan va decidir prendre mesures.

A principis del 2018 va conèixer el fenomen de les clíniques Idental, cèlebres pels seus preus ajustats. A més, tenia la clínica al costat del pis d'estudiants.

Molta gent va dir-li que estava bé de preu. «I qui no vol tenir la boca arreglada?», sospira la jove. En el seu cas, s'havia de fer diversos implants, treure càries i posar fundes. Tot plegat, a la clínica Idental de Girona li podien arreglar per 2.000 euros, tal com consta en el pressupost. «Vaig demanar una segona opinió a una altra clínica i pel mateix em feien pagar 5.000 euros», explica Rau. I la radical diferència de preu va convèncer-la d'optar pel més barat. D'entrada, li van fer pagar 500 euros i la resta del tractament es finançava a terminis mensuals amb pagaments de 40 euros.

«Només tenia dret a una cita per mes, i vaig passar mesos sense que em fessin res», comenta. Durant sis mesos va seguir pagant mentre veia que les poques coses que li feien sortien malament. De les visites que va fer, quatre o cinc, recorda que no duraven més de cinc minuts i que tothom tenia molta pressa. «D'un dia per l'altre, em van anul·lar una cita i em van dir que ja em trucarien. La setmana vinent havien tancat i ens van deixar a tots a la porta, sense saber què passava», recorda. D'aquesta experiència va perdre-hi més de 700 euros pagats per finançar un tractament que no li van fer. A canvi, va «guanyar» una infecció per un tros de dent que li va quedar a la boca d'un queixal que li havien tret a la clínica.

Després d'aquesta experiència, Rau va veure ensorrada la possibilitat de comprar-se un cotxe perquè apareixia a una llista de morosos i les entitats bancàries li van denegar totes les peticions de crèdit. Com que seguia pendent de moltes intervencions bucals, va cercar una alternativa. «En aquell moment no vaig denunciar perquè tenia la sensació que perdria el temps», diu. I l'alternativa va ser Dentix, un altre complex de clíniques dentals que fa unes setmanes va anunciar un concurs de creditors. Els problemes a la boca li provocaven problemes d'autoestima i inseguretats, i sempre somreia amb la boca tapada. Dentix Girona li va fer un pressupost orientatiu de 2.200 euros, perquè «si no firmes en uns dies t'apugen el preu», sosté. Rau va fer dos pressupostos, un el gener de 2019 i un segon de 2.000 euros més uns mesos més tard per posar-se bràquets. Va pagar 300 euros d'entrada i les quotes mensuals eren de 100 euros.

Però de les intervencions descrites en el primer tractament, pràcticament no van fer-li res. «Abans del confinament em van donar cita per fer un implant però un cop anava a la clínica me la cancel·laven, així durant setmanes», critica. I és que li era impossible contactar amb ells per telèfon. Llavors vivia a l'Estartit i va fer múltiples viatges fracassats per cites anul·lades.



Sis mesos amb un ferro a la boca

La pitjor experiència de Rau ha estat durant la col·locació dels bràquets en visites de cinc minuts. «Me'ls posaven torts, i hi havia dents on no en tenia. Em posaven gomes que em saltaven l'endemà. Tinc la sensació que ho feien malament perquè hagués de tornar». I va arribar el confinament. Totes les clíniques Dentix de l'Estat van tancar, deixant només a Girona 14.000 persones pendents d'acabar els tractaments. «Em van deixar un filferro a mig posar que em sortia de la boca i que em va provocar moltes llagues», recorda. «Vaig patir molt durant mig any, se'm va infectar la boca i vaig plorar molt», exclama. Va haver d'anar a un altre dentista perquè li tragués el ferro, però això no va ser tot. «Em va dir que tenia els bràquets mal posats».

L'obertura després del confinament ha estat la continuació d'un viacrucis que ha durat dos anys. La clínica va obrir però no tenien ortodontista. «Senties que et prenien el pèl», exclama. Va dir prou. Va interposar una queixa a Consum i es va posar en contacte amb la plataforma Afectats per Idental, que també assessoren clients de Dentix. Ha demanat la cancel·lació dels tractaments, una gestió que la clínica ha d'acceptar o rebutjar en un període de sis mesos. De moment ha denunciat la clínica als Mossos d'Esquadra per mala praxi. «He plorat molt durant aquest temps i tinc l'autoestima per terra. He pagat molts diners per res, estic molt decebuda», conclou.