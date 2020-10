«El Govern no sap el que fa ni el que ha de fer, està molt influenciat pel Procicat»

Començaré amb una pregunta clara que em té intrigat: el Govern sap el que fa?

El de Catalunya?

El de Catalunya.

Aquest Govern, en aquests moments, no sap en absolut el que està fent. I el que més greu, tampoc no sap el que ha de fer. Està molt influenciat pel Procicat, que és el que mana. És la percepció que n'he extret jo en les reunions a la Generalitat. La sanitat és important, però els efectes col·laterals poden ser pitjors si no es porten bé, i és el que està passant. La solució de tancar tres mesos que va decretar el Govern central, s'ha vist que no ha servit de res i l'economia està enfonsada, tancar ara quinze dies és posar el dit a la llaga i fer que hi hagi empreses que desapareguin.

De què van servir les reunions?

Vaig fer diverses propostes, no pot ser que sempre paguem els plats trencats els mateixos. Ja estava tot escrit. Sobretot les conselleres Vergés i Budó, no van voler escoltar res. No van voler compaginar la contenció de la pandèmia i l'economia. Està clar que ens estan portant a la ruïna, no sé com ens en sortirem.

Hi hauria d'haver dimissions al Govern?

No ho sé, hi ha tanta confusió que potser els que vindrien ho farien pitjor. Miri, li faré una confidència. Al conseller Tremosa el tinc per un tio sensat i avesat, no és un nano que no sap el que fa. Doncs bé, la cara que feia quan nosaltres exposàvem? No li estava agradant el que s'estava coent. Però era ell sol, i a vegades quan un està a dins d'un col·lectiu, se l'emporta el corrent. El Procicat ha tingut molta influència. Està molt bé, amb científics, metges? però l'economia funciona per un altre costat i també s'ha de tenir en compte. Haurien de saber que durant la pandèmia hi ha hagut depressions, atacs d'ansietat i altres malalties, per la incertesa i inestabilitat laboral.

Argüeixen que la situació era nova, els ha agafat per sorpresa.

Entenem que la pandèmia ha desbordat el Govern, però ha de ser conscient que l'hostaleria no és el focus i que s'ha de conviure amb la pandèmia o la gent es morirà de gana. El problema, més que la inoperància del Govern, és la pressió d'organismes com el Procicat, que ho veuen tot només amb ulls sanitaris. I ja em sembla bé, però tampoc no solucionarem res quedant-nos tots a casa.

Tants contagis hi ha a bars i restaurants?

El percentatge de contagis és molt petit, tenen mesures, distància, etc. Han fet els deures. No deixen entrar a restaurants i la gent va a platges, places, cases privades, etc., i encara hi ha més contagis. Haurien de deixar que la gent faci la seva activitat normal, anant als restaurants. En aquests moments tenim a les comarques de Girona 80.000 persones afectades per ERTO, un 10% de negocis que no ha obert, una previsió de descens del PIB turístic del 70% i un atur del 15%. Jo represento 7.500 establiments d'hostaleria gironins, bona part dels quals ara mateix tancats. Tot això és molt fort.

El nou tancament condemnarà per sempre alguns negocis?

N'hi ha que ja no obriran, però no només d'hostaleria, també estan tancant petits comerços i autònoms. I així cada dia. A la nostra manifestació van venir també tota mena de comerciants, taxistes? La gent està molt escalfada, ho està passant molt malament. A Girona hi ha moltes empreses petites, la majoria en locals de lloguer. Si no fas caixa diària, adeu.

Calen ajudes directes?

Han tret una línia d'ajut de 40 milions d'euros, però no pot demanar més de 1.500 euros cada afectat. Què es pot fer, amb aquesta quantitat? Nosaltres reclamem que se'ns garanteixi tenir accés als 140.000 milions dels fons europeus que diuen que han d'arribar.

El toc de queda li semblaria una bona mesura, si significa poder obrir?

Sí, perjudicaria una part petita, ho sé, però és que ara ens perjudica a tots. No és que vulgui anar en contra de l'oci nocturn. Es podria fer una prova igual que han fet amb nosaltres. Si això fos la solució, endavant, tot i saber que potser una minoria quedarà fotuda. Hem de fer entendre al Govern que s'assegui amb nosaltres les vegades que sigui necessari. Hem de treballar units per fer millors controls i que baixin els contagis. Nosaltres no volem que hi hagi contagis, però el tancament no és la solució. Cal trobar una fórmula intermèdia.

Amb l'hostaleria s'ha fet una prova?

Potser no una prova, ells estaven convençuts del que feien, però han vist que no era la solució, perquè la gent es reuneix igual, al carrer. Han vist que és més fàcil tancar-nos a nosaltres que tancar tota la gent a casa, que és el que volen fer. Per què no hi posen mà i sancionen amb contundència, posant la gent a ratlla perquè tothom compleixi les normes? Això sí que seria una mesura efectiva.

Se senten maltractats?

El sector de l'hostaleria ha sigut sempre maltractat. Vam estar aturats tres mesos, i ara hi estem quinze dies més. Això, suposant que després ens permetin obrir, que ja veurem si el Govern tindrà la valentia de fer-ho si Sanitat es posa dura amb que no. A un conseller de Turisme li vam dir una vegada que a nosaltres no ens feien mai cas i als agricultors sí, i ens va respondre que ells tallaven carreteres amb els tractors. «Fins que no agafeu matalassos dels hotels i els foteu enmig de l'autopista, no us faran cas», va dir.

Bé ho fan els CDRs. Podrien provar-ho.

Potser sí, que hauríem de tallar autopistes com fa tothom.

Què pensen fer si prorroguen el tancament?

No ho sé. El que farem és sortir-ne perjudicats, això segur. No crec que ho facin, si ho fan, la societat quedarà molt tocada, i el Govern també. Ja hi ha gent amb moltes necessitats, n'hi ha que encara no han cobrat l'ERTO? La millor solució és que deixin obrir i que tot comenci a funcionar, o tota l'economia seguirà al nostre sector. Aquí molts cauran. No ho vull ni per nosaltres ni per ningú.