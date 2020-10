El Govern veu possible el confinament domiciliari, que obligaria a tancar escoles

L'epidèmia continua creixent a Catalunya, amb gairebé 6.000 diagnosticats més i amb el risc de rebrot i la velocitat de contagi disparades, mentre el Govern ultima un toc de queda nocturn i no descarta un nou confinament, a l'espera que el Govern de Pedro Sánchez decreti l'estat d'alarma. La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va reconèixer ahir que l'opció del confinament «està present en els debats» de l'executiu català i que és una possibilitat «que es posa a sobre de la taula en funció de com avancin les dades epidemiològiques». En declaracions a RAC1, Budó va anticipar que, en cas de decretar aquest confinament domiciliari, les escoles també haurien de tancar «amb molta probabilitat».

El Govern català va acordar divendres sol·licitar a l'executiu de Pedro Sánchez l'estat d'alarma per fer front a la perillosa situació de la covid-19 a Catalunya i poder implementar així un toc de queda nocturn. Sota aquest estat d'alarma, va apuntar Budó, la Generalitat seria «l'autoritat delegada competent» i es preservarien les seves competències: «La voluntat és que sigui un estat d'alarma absolutament diferent al que es va aplicar al març, que va ser recentralitzador».

Budó explica que aquest toc de queda que planteja el Govern seria un «confinament nocturn» a l'estil del de març. El Govern ja ha dit que de seguida que s'aprovés l'estat d'alarma reuniria el Procicat per aplicar com a mínim el toc de queda a Catalunya. S'està estudiant encara en quina franja horària. Divendres es va apuntar des de l'executiu català que seria entre les 23 i les 6 hores, però la consellera de Salut ha indicat aquest dissabte que l'esborrany que tenen el situa a partir de les 22.

En relació amb les escoles, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, explica que des de la Conselleria d'Educació ja estan rebent 300.000 ordinadors per garantir que els alumnes que no disposen d'eines tecnològiques puguin fer un seguiment telemàtic de l'escolarització en cas de tancament dels col·legis. Però ha demanat «corresponsabilitat» per reduir la interacció social, per tal de garantir que els alumnes puguin seguir anant a l'escola.

Sobre el tancament dels bars i restaurants, ha dit que no serà fins dilluns de la setmana que ve quan el Govern abordarà «amb les dades epidemiològiques» de quina manera pot aixecar les restriccions o no. «La nostra voluntat és, tan aviat com sigui possible, aixecar aquestes restriccions i que aquests sectors que han quedat tancats (...) puguin recuperar el més aviat possible la seva activitat», ha apuntat, tot i que ha precisat que aquesta decisió ha d'anar acompanyada de les dades epidemiològiques.



Els grups pugen a Catalunya

En relació amb el toc de queda, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, diu que preveu que «hi haurà molta presència policial» als carrers. Sàmper descarta detencions per incompliment del toc de queda, però assegura que «hi haurà multes, sancions econòmiques» que aniran des dels 300 als 6.000 euros, i que serà important la coordinació entre les policies locals i els Mossos d'Esquadra. Sàmper ha explicat que hi haurà motius excepcionals pels quals es podrà sortir a la nit: «Laborals, urgències mèdiques i cures a gent gran».

El Govern vol aplicar el toc de queda nocturn i ho farà, amb una resolució pràcticament ja preparada, tan aviat com es declari l'estat d'alarma i el Govern es reunirà per fer una bateria de mesures per intentar aturar la pandèmia.