Una manifestació pel poble armeni talla l'AP-7 i col·lapsa l'N-II 4 hores

Una manifestació contra la guerra a Armènia va provocar el col·lapse de l'autopista AP-7 i l'N-II a tocar de la frontera amb França. Unes 300 persones es van concentrar a l'autopista, a l'altura d'Agullana, durant més de quatre hores i van causar cues quilomètriques a les dues vies de comunicació.

La mobilització de la comunitat armènia a Catalunya tenia com a objectiu reclamar la medicació internacional en la guerra que enfronta el seu país i l'Azerdbaidjan. Els Mossos d'Esquadra van estar a la zona on es produïa la concentració i van mediar perquè abandonessin la mobilització. Els manifestants van desconvocar-la després de l'arribada de mitjans de comunicació.

Amb aquest altaveu, van poder informar sobre què feien en aquest punt de l'Alt Empordà i què reclamaven. Concretament, denuncien els atacs de l'exèrcit de l'Azerbaidjan a l'Alt Karabakh i fan una crida a les autoritats internacionals perquè facin de mediadors en el conflicte.

En un tuit de l'Associació Armènia a Catalunya Ararat que liderava la mobilització, ahir s'hi va fer la següent proclama: «Espanya trenca el teu silenci davant del nou intent de genocidi contra el poble armeni per part de Turquia».Un portaveu de l'entitat va dir a l'agència EFE que al seu país «s'està produint una autèntica crisi humanitària, amb milers de morts i amb la meitat de la població de la zona, unes 80.000 persones, que han hagut de fugir». També va assegurar que grups terroristes estan afincant-se al territori amb la guerra.

La manifestació, però, va ser nombrosa i va complicar ahir al matí i migdia la mobilitat a les comarques gironines i el sud de França. Alguns vehicles van quedar atrapats a l'autopista i la resta que anaven arribant es van poder desviar per la sortida 3 de l'autopista (Figueres Nord-Roses) i la Nacional II.



5 i 6 quilòmetres de retencions

Unes carreteres que van registrar entre cinc i sis quilòmetres de retencions mentre va durar el tall de l'autopista. L'N-II es va carregar tant pels desviaments, segons el Servei Català de Trànsit. La Policia Local de la Jonquera va donar suport als Mossos amb aquests desviaments per l'N-II i la regulació del trànsit.



Coyxes i banderes

La concentració va començar cap a les 11 del matí, en aquell moment hi havia poc més de 50 persones. Però a mesura que van passar les hores, cap al migdia, ja n'hi havia unes 300. El grup de manifestants va tallar les dues direccions de l'autopista. Alguns van accedir a peu a la carretera però majoritàriament van començar a aturar els vehicles fent una marxa lenta i van aturar el trànsit. Després van sortir a la calçada, equipats amb banderes, i s'hi van asseure.

Els Mossos d'Esquadra van mediar amb els assistents, que a mesura que pasasven les hores eren més nombrosos. Van desplegar una gran pancarta i també d'altres on es podien llegir diversos lemes com ara «SOS Armènia». La concentració va ser pacífica i els Mossos no van haver de desallotjar-la, ja que els manifestants ho van fer voluntàriament.

Dissabte passat un milicià armeni, que era empresari de Lloret, va ser enterrat a la població de la Costa Brava. Va morir al seu país després d'un atac de l'Azerbaidjan contra el vehicle on anava. L'enterrament va portar fins a Lloret molts membres de la comunitat armènia de Catalunya però també molts de vinguts de punts d'Europa i de la resta del món.