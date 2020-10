Les mesures contra la covid dispara les anul·lacions en cases rurals i càmpings de muntanya

Les noves mesures dictades pel Govern i l'amenaça del toc de queda han disparat les cancel·lacions en cases rurals i càmpings de muntanya de les comarques de Girona. Després d'haver passat un "bon estiu" estiu amb la demanda més gran dels darrers anys, els càmpings d'interior veuen com els clients que tenien previst passar uns deies es tiren enrere. I és que la incertesa fa que moltes persones prefereixin quedar-se a casa ja que les restriccions fa que no els "valgui la pena".

Una situació similar viuen les cases de turisme rural que han notat una "caiguda important" especialment pel fet que no es poden fer reunions de més de sis persones. A més, el tancament de bars i restaurants treu atractiu als pobles i això també hi afecta.

Els càmpings de muntanya i les cases rurals de la demarcació veuen amb "incertesa" les mesures que es puguin prendre des del Govern, a partir de la nova aprovació de l'estat d'alarma. I és que aquests establiments han notat una notable" quantitat d'anul·lacions de reserves els darrers dies. "Aquest cap de setmana l'hem salvat, però el de l'1 de novembre no sé com ho farem perquè s'han produït moltes cancel·lacions d'última hora", explica la gerent de Turisme Rural Girona, Tere Vilà.

De fet, el tancament de bars i restaurants ja va suposar un cop important per aquest sector, que "viu molt" de l'hostaleria. Si a això s'hi suma les constants recomanacions als ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana de no sortir de casa, el problema es fa més gran.

Un bon exemple és el d'en Jaume Fuster, propietari de la casa de turisme rural Can Ginesta, de Sant Feliu de Boada, al Baix Empordà. Alerta que si no poden obrir els restaurant i "tanquen" la gent de Barcelona es fa molt difícil poder tirar endavant, encara que els deixin obrir. "Nosaltres depenem d'ells en un 90%", assenyala.

Fuster ha notat ja com les advertències com el toc de queda i les mesures que s'han pres li han passat factura. "Aquesta entrevista que estem fent a dins d'aquesta casa, no la podríem fer, però el matrimoni que havia de venir, se n'ha desdit", lamenta.



La demanda més alta en càmpings

Un altre sector que ha notat el cop són els càmpings de muntanya. I és que han passat en pocs dies d'haver omplert a tenir cancel·lacions per les restriccions que es prenen i les advertències que s'envien des del Govern. De fet, aquest any ha estat "de llarg" el que més demanda han tingut a l'estiu i la tardor "també pintava bé".

El president de l'Associació Càmpings de Muntanya, Josep Sans, reconeix que juliol i agost ha anat bé, però ha estat "com tots els anys". L'aforament mitjà ha estat entre el 90% i el ple absolut en molts negocis, però és una xifra que sol ser habitual cada estiu. "El problema és que tenim les places que tenim", concreta.

De cares a aquesta tardor les expectatives eren "bones", però la incertesa fa que moltes persones prefereixin anul·lar la reserva i s'hagin de tornar els diners. Sans lamenta que siguin pocs els que optin per canviar la data, que és una de les alternatives que ofereixen.