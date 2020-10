El risc de rebrot del virus a Girona triplica el pic de la primera onada...

Els indicadors de la pandèmia es van enfilar ahir a la Regió Sanitària de Girona de forma desmesurada i es van tornar a registrar xifres sense precedents des de l'inici de la crisi sanitària.

D'una banda, el risc de rebrot va augmentar 131 punts respecte a divendres fins a assolir els 872. Això vol dir que gairebé ja multiplica per 9 el llindar de 100, que ja és considerat alt. A més, si s'analitza l'evolució d'aquest índex des de l'inici de la pandèmia, es pot observar que ja triplica el màxim assolit a la primera onada. I és que el 23 de març, l'indicador va arribar al pic més elevat amb 281,72 punts. Seguidament va baixar i es va mantenir per sota del risc alt fins a finals de juliol. A continuació, la xifra va anar augmentant progressivament fins que al 7 d'octubre l'indicador ja igualava el màxim assolit al març. Des de llavors, l'augment no ha tingut aturador, dimecres ja duplicava la xifra del març i en pràcticament tres dies, s'ha passat dels 608 als gairebé 900 actuals.

Aquesta dada s'extreu dels casos analitzats entre el 14 i el 20 d'aquest mes. La setmana del 7 al 13 d'octubre, l'indicador era de 417, per tant en una setmana s'ha més que duplicat.



Risc disparat a Palafrugell

D'altra banda, tenint en compte les ciutats de més de 20.000 habitants, el risc de rebrot segueix descontrolat a Palafrugell i és manté al capdamunt de Catalunya amb 2.193,19 punts. La segona ciutat gironina més afectada ja és Banyoles, que se situa en quarta posició a Catalunya amb 1.850,77 punts. Seguidament, hi ha Salt amb 1.770,48 punts. Quant a comarques, el Pla de l'Estany continua sent una de les més afectades amb 1.638,08, tot i que ha baixat en segona posició a Catalunya, per darrere del Moianès. La Garrotxa i el Baix Empordà estan en cinquena i sisena posició, amb 1.203,14 i 1.090,12 punts respectivament.

Definitivament, la regió de Girona continua sent la més castigada pel virus a Catalunya. Aquest augment de més de 100 punts en un dia també es va produir a la Regió Metropolitana Nord i Sud de Barcelona, tot i que no tenen una xifra tan alta.

A més, la velocitat de propagació del contagi a Girona també puja vuit centèsimes fins a 1,70 i la setmana anterior era d'1,36. Això significa que 100 contagiats poden infectar unes 170 persones de mitjana, una dada preocupant ja que segons Salut aquest paràmetre no hauria de baixar d'1.



Fort augment de casos

D'altra banda, una altra xifra preocupant és el fort augment de casos que es va viure ahir. Salut en va notificar 904 en un dia, un 40% més dels registrats dimecres, quan també s'havia assolit el rècord amb 646 casos.

Per tenir-ne una idea, durant la primera onada les xifres més altes que es van registrar superaven els 200 casos diaris, i no era gaire habitual que això passés. En canvi, des que Salut ha decretat la segona onada a Catalunya, més d'una vegada s'han superat els 300 casos però encara no s'havia arribat a superar el llindar dels 900. Cal recordar que no tots aquests casos s'han diagnosticat en 24 hores, sinó que resulten de les proves PCR practicades els darrers dies, majoritàriament. A més, a diferència del mes de març, es fan moltes més PCR diàries i, per tant, hi ha més resultats positius. Sense anar més lluny, el 24 de març se'n van fer 458 amb una taxa de positivitat del 0,78% i el 20 d'octubre, 3.904, amb una taxa de positivitat del 15,76%.

Del total d'ahir, 896 s'han detectat per prova PCR o test d'antigen, això vol dir que gairebé tots són casos recents. La taxa de confirmats per PCR ja és de 348,11 per cada 100.000 habitants i a la ciutat de Girona, el risc de rebrot va pujar uns 92 punts i se situa en 800. Està per sobre del de la setmana del 7 al 13 d'octubre, quan era de 525.

Finalment, ahir es van sumar set persones ingressades i ja n'hi ha un total de 179. Una altra xifra preocupant és la situació de les UCIs. Ahir es va registrar un fort augment de gironins crítics i ja n'hi havia 38, vuit més que el dia anterior.

També ha mort una persona més pel virus i el total de defuncions ja s'enfila a 894.