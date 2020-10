«Tornar-me a infectar em va fer angoixar per si no me'n sortia»

«Tornar-me a infectar em va fer angoixar per si no me'n sortia»

Ramon Valls, reumatòleg de l'hospital de Palamós i palamosí de tota la vida, és un dels primers casos a tot el món que s'ha reinfectat per coronavirus amb un quadre clínic molt més greu que la primera vegada. «Quan vaig tornar a manifestar símptomes, a l'agost, no em podia ni imaginar que es tractava altre cop de coronavirus. Al cap de pocs dies ja estava ingressat a la Unitat de Semicrítics de Can Ruti», recorda Valls.

Al març, en ple pic de la primera onada, Valls es va contagiar de coronavirus. «No sé com em vaig infectar, a l'hospital rebem desenes de visites diàries així que estava exposat a riscos inevitablement», explica. En aquesta primera ocasió, el reumatòleg, que ara té 62 anys, va presentar símptomes com ara febrícula, falta d'olfacte i infecció amigdalar, que van durar unes dues setmanes. Va rebre tractament d'antibiòtic, cloroquina i ciclomicina i ja es va recuperar. «Per saber si havia generat anticossos, em vaig sotmetre a un test d'immunoglobulines, però segons el resultat no havia agafat defenses. Em va estranyar, però no hi vaig donar importància i, evidentment, vaig seguir prenent totes les mesures de prevenció estipulades», matisa. La sorpresa va arribar cinc mesos més tard. «A finals d'agost em vaig començar a trobar malament, no m'imaginava que podia ser altre cop el coronavirus, però va ser la meva dona qui em va fer adonar que tots els símptomes eren compatibles», explica. Valls recorda molt bé la data del 31 d'agost, perquè és el seu sant, dia en què es va fer la prova PCR i, al cap de dos dies, va saber que era positiu de nou. «Sense temps a reaccionar, dos dies després ingressava a l'hospital de Palamós amb un pronòstic molt més greu que la primera vegada, no m'ho podia creure», explica el metge.

Arran de la singularitat del cas, investigadors de l'hospital Germans Trias i Pujol li van proposar que ingressés al centre sanitari per poder fer-li un estudi. Al principi, Valls es va mostrar reticent a traslladar-se fins a Badalona però al final va cedir. «Soc metge i entenc la importància de la recerca per avançar, per això vaig acceptar de bon grat col·laborar en aquest estudi», recorda.



Ingrés a Can Ruti

El dia 7 de setembre, Valls ingressava a l'hospital Germans Trias i Pujol i no en va sortir fins al cap de dues setmanes. Va estar a la Unitat de Semicrítics i va estar a punt de ser intubat. «Per sort, em van posar unes ulleres de flux nasal i, tot i que eren molt incòmodes per dormir, em van fer remuntar». El reumatòleg admet que va passar uns dies amb «molta angoixa». «Hi havia nits que tenia por d'adormir-me, ja que si inconscientment respirava per la boca en comptes del nas, em podia fallar l'oxigen. En aquests moments pensava que no me'n sortiria».

Al cap de pocs dies, l'estat de salut de Valls va fer un «gir» i ja es va anar trobant cada vegada millor. «El tractament va fer efecte i al cap de divuit dies d'haver entrat em van donar l'alta». Un mes després, el reumatòleg encara s'està acabant de recuperar a casa i, segurament, estarà de baixa un mes més. «Muscularment he quedat molt tocat, he perdut molt de pes i no sé si em quedaran seqüeles. Sempre he sigut molt esportista i noto que em canso molt, de moment em van fent seguiment pulmonar i sembla que vaig evolucionant favorablement», explica.



Canvi en la recerca d'una vacuna

Valls també va regularment a l'hospital Germans Trias i Pujol per sotmetre's a proves per l'estudi. Tant d'aquí com de l'hospital de Palamós en destaca el tracte «excel·lent en tot moment». El metge palamosí explica que estan investigant els motius de la forta virulència en aquesta segona infecció. «Els investigadors apunten que el virus té molts ceps (tipatges) diferents i aquesta vegada me n'ha afectat un de més sever. Això és important a l'hora d'estudiar possibles vacunes, ja que no se sap si podran combatre tots aquests tipus diferents», remarca.

Finalment, Valls especifica que aquesta vegada sí que ha generat anticossos i fa una crida a la ciutadania i a tot el col·lectiu mèdic a no abaixar la guàrdia. «Per a tots aquelles persones més escèptiques, puc assegurar que el virus existeix i que és molt traïdor. No el menystinguem», alerta.