Alerta pels incendis de xemeneia amb la baixada de temperatures

Les comarques gironines van entrar a la tardor amb temperatures molt baixes per l'època i malgrat que els últims dies hi ha hagut dies més càlids, són moltes les persones que opten per abrigar-se més i a casa, comencen a encendre la calefacció i en alguns casos, la llar de foc.

Aquest últim és un element que sobretot freqüenta en moltes cases i que es converteix en el centre d'atenció ja sigui perquè la gent s'hi reuneix o bé, perquè s'utilitza en alguns casos per cuinar.

Unes activitats totalment inofensives però que en alguns casos poden acabar amb ensurts. No tenir la xemeneia en condicions o deixar el foc encès -fins i tot hi ha qui se'n va a domir amb la llar encara amb flames- pot iniciar un foc, dels anomenats incendis de xemeneia.



Focs de fàcil control

El sotsinspector dels Bombers de la Generalitat a la Regió de Girona, Jordi Marqués, explica aquesta tipologia de focs d'habitatge no solen ser de massa gravetat. Però tampoc amaga que algun cop n'hi ha hagut algun que ha pogut afectar algun moble proper a la llar de foc o fins i tot el sostre o teulat de l'habitatge.

Tot i això, en la major part dels incendis de xemeneia allò que crema és el sutge que hi ha dins del conducte i que s'ha anat acumulant amb el temps. Es tracta d'uns incendis que segons el sotsinspector de Bombers solen ser de fàcil i ràpida extinció.

Jordi Marquès relata que sovint quan reben una emergència d'aquesta tipologia, poden parlar amb els afectats abans d'arribar-hi. Un moment clau ja que si no és un foc que s'ha estès per l'habitatge i és només de l'interior de la xemeneia es pot començar a solucionar amb un sol gest: «Intentar acabar amb el tiratge de la xemeneia». Per aconseguir-ho cal deixar la llar de foc sense oxigen, això es pot fer accionant un sistema que moltes incorporen. Això facilita molt la feina dels bombers, tot i que algun cop en aquests incendis han de pujar al teulat a tirar aigua per apagar-lo.



Incendi mortal a Capmany

Malgrat aquestes possibles solucions hi ha vegades en què els focs de xemeneia no tenen un final positiu, ja que la intervenció arriba massa tard i ningú havia alertat abans del succés. L'any passat es va registrar un incendi mortal que va començar a la llar de foc. Un veí de Capmany de 92 anys va morir el novembre després de resultar ferit crític mentre manipulava la llar de foc. L'incendi va estendre's per la teulada i va afectar la parella de la casa. Arran del foc, va cremar mobiliari i el menjador. L'home va morir a l'hospital i la dona va inhalar fum però va resultar ferida lleu.



21 incendis a la Regió de Girona

Aquesta tragèdia és un extrem de què pot passar amb un incendi d'aquestes característiques. Cal tenir en compte que des del dia 1 de setembre i fins al 20 d'octubre ja s'han registrat 21 incendis de xemeneia a la Regió d'Emergències de Girona. Cap dels focs ha acabat amb víctimes mortals i de moment, han estat de poca envergadura.

Les comarques que concentren més focs d'habitatge d'aquesta tipologia són la Selva i el Baix Empordà. En cadascuna hi ha hagut cinc casos. Per sota hi ha la Garrotxa, amb quatre fets. Els municipis de Begur, Besalú i Arbúcies són els que n'han registrat més, dos en cadascun.

Amb l'arribada de temperatures més baixes i l'hivern, aquest tipus de focs d'habitatge seran més freqüents. Des dels Bombers de la Generalitat es demana que la gent tingui en compte algunes consideracions si es té una llar de foc a casa. Aquestes es poden consultar al web d'Interior a l'apartat de Bombers i dins de la Seguretat en cas d'incendi ( http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/).