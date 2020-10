La Generalitat aplica el toc de queda entre les deu de la nit i les sis del matí

El toc de queda a Catalunya és finalment entre les 22 i les 6 hores, segons va informar ahir el Govern de la Generalitat, que també va apuntar que els establiments oberts al públic hauran de tancar una hora abans, a les 21, perquè la ciutadania pugui arribar a temps al seu domicili. Així doncs, també la restauració haurà de tancar a les 21, per la qual cosa les comandes a domicili no podran servir-se més tard d'aquesta hora. El toc de quada es va començar aplicar ahir al vespre, tot i que els cossos policials van fer només funcions pedagògiques i no es va multar a ningú.

A partir d'avui es preveu l'aplicació de més mesures. «Els tancaments perimetrals s'estudiaran a partir d'ara que es disposa dels mitjans», va dir el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. «Es treballarà per exposar una sèrie de mesures per a evitar que el confinament sigui tan restrictiu com a la primera onada», va afegir.

Després de la reunió amb el Procicat, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va compartir les excepcions del toc de queda: visites mèdiques, farmàcies o veterinaris amb raó d'urgència, el desplaçament als llocs de treball quan no es pugui fer teletreball, retorn al domicili d'aquestes activitats autoritzades, situacions d'urgència com la cura de persones majors, dependents o menors, actuacions judicials, retorn a la residència en situació d'urgència, passejar al gos en cas de persones amb horaris complicats de treball entre les quatre i les sis del matí, o causes de força major.

Per poder fer ús d'aquestes excepcions cal presentar un certificat d'autoresponsabilitat i adjuntar un justificant en el cas de desplaçaments mèdics o laborals. El certificat es pot descarregar al web de la conselleria de l'Interior.

D'altra banda, el transport públic mantindrà els horaris per a permetre els desplaçaments de les persones que hagin de realitzar-los per qüestions inamovibles en horaris nocturns.



Excepció cultural i esportiva

Una altra excepció és que es permetrà que els espectacles culturals acabin a les 22 hores i que els assistents puguin tornar a casa fins a les 23. Per poder-ho comprovar, s'haurà de tenir l'entrada de l'espectacle a mà i preferentment en format digital. Pel que fa a la pràctica esportiva, en cas de ser possible s'haurà de portar un justificant. Però els entrenaments esportius no es consideren excepció, per la qual cosa els esportistes hauran de finalitzar l'activitat de manera que puguin arribar a casa a les 22 hores.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va assegurar que alguns actes culturals hauran d'adaptar els horaris dels espectacles al toc de queda: començar abans perquè tant el públic com els organitzadors i artistes puguin ser a casa a l'hora fixada. Tot i això, creu que tot plegat no suposarà «cap problema» per al sector i es va mostrar confiada que les noves mesures no faran caure ni el nombre d'actes programat ni d'espectadors.



Dispositiu dels Mossos

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va demanar als ciutadans que compleixin el confinament nocturn per a «salvar vides». «Esperem que els ciutadans es comportin amb el mateix civisme i col·laboració que sempre han demostrat», va dir Sallent. Mil efectius dels Mossos van informar ahir durant la primera nit de toc de queda amb «caràcter purament pedagògic». A partir d'avui ja són denunciables les faltes amb unes multes que oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros, en funció del tipus d'infracció.