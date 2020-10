L'èxit dels estudis politècnics a Girona: atraure talent i vocació

La Karina Sannikova va arribar a Catalunya amb cinc anys, provinent de Rússia. De petita volia ser lampista i així li ho va dir a la seva mare amb només deu anys, quan estudiava cinquè de primària. Gairebé una dècada després –ara en té 18– estudia un doble grau en en Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial i en Enginyeria Elèctrica a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG). El seu testimoni evidencia que l'esforç té premi i, gràcies al Patronat Politècnica, la Karina ha estat premiada enguany amb una de les dotze beques dels Premis Talent, que busquen precisament atraure talent a Girona, divulgar les vocacions tecnològiques entre els joves i promocionar els estudis tècnics entre les dones.

Aquests són els grans reptes que s'ha marcat el Patronat de la Politècnica, juntament amb l'Escola Politècnica Superior per als propers anys. L'estreta relació entre les empreses generadores d'oferta i el centre és un dels principals reclams per als estudiants de graus en tecnologia, enginyeria i arquitectura. Així ho va ser per a la Karina Sannikova, resident a Salt, atreta per l'àmplia oferta industrial de Girona i per l'estreta relació entre aquestes empreses i l'escola.

La casuística de l'Escola Politècnica Superior de la UdG és única. El centre va néixer l'any 1974 juntament amb el Patronat, el qual promou la transferència de coneixement entre l'empresa i la universitat i fa de nexe entre l'orientació professional dels estudiants i les demandes dels negocis (hi ha 130 patrons adherits i nombrosos centres col·laboradors).

En els últims anys, els estudis STEM (les inicials en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) van registrar una progressiva davallada en el nombre de matriculacions fins al curs 2016-2017, amb el registre més baix dels últims cinc anys: 455 alumnes de nou ingrés. Segons la directora de l'EPS, Maria Àngels Pèlach, aquest fet pot estar relacionat també amb una baixa natalitat i la darrera crisi econòmica, vinculat amb una desmotivació dels joves cap a les enginyeries. «Ens vam adonar que els alumnes sortien molt ben preparats però que no eren suficients per cobrir la demanda de les empreses del territori», explica el director tècnic del Patronat, Gerard Lechuga. I és que en el món industrial i tecnològic «l'atur és només del 4%», remarca.

Per revertir la situació, el Patronat va impulsar el programa Despertant vocacions orientat a la divulgació dels estudis entre els alumnes d'ESO, amb gran èxit. Des de la seva posada en funcionament el 2017 ha aconseguit incrementar notablement les matriculacions de nous estudiants. En tres anys, els joves interessats a cursar estudis tècnics ha tingut una tendència creixent. Les xifres més baixes es troben en les matriculacions del curs 2016-2017. L'any següent es va posar en marxa el programa d'atracció de talent i des d'aleshores els alumnes de nou ingrés han incrementat un 30%, passant de 486 fins als 640 actuals. Precisament la directora de l'Escola Politècnica Superior, Maria Àngels Pèlach, destaca que de mitjana hi ha hagut un increment d'un 9% anual entre el 2017 i el 2021 i ho atribueix al projecte de la Politècnica. La vinculació entre empresa i estudiants és un dels punts que Pèlach destaca com a valor afegit de la UdG, juntament amb la proximitat dels docents i els equips de recerca «de primera línia».

Per aconseguir frenar la davallada, des del Patronat han impulsat un ambiciós pla d'accions que inclou un programa d'activitats per a centres de secundària, una xarxa de centres col·laboradors, els Premis d'Innovació Docent per fomentar la innovació a les aules, les Jornades Tecnològiques i els Premis Talent, que concedeixen 12 beques a estudiants de primer any amb la millor nota d'accés. Aquest és un dels grans èxits, que en col·laboració amb la Fundació la Caixa es reconeixen els futurs estudiants de la Politècnica amb el pagament del primer any de matrícula. Enguany s'han reconegut 11 estudiants: nou nois i tres noies, una d'elles la Karina.

L'ens a més ha professionalitzat la figura del captador de talent amb una plaça de tècnica d'atracció de Talent, a través de la qual el Patronat ha pogut accedir a les aules dels instituts i despertar en els adolescents les vocacions tecnològiques, amb especial atenció en el públic femení. Les tasques les assumeix la Berta Llanes. El seu perfil és una declaració de les intencions del Patronat: és jove, enginyera i dona. S'encarrega d'acostar els graus de la politècnica als instituts del territori i l'èxit es tradueix en el creixement de les matriculacions. L'interès dels instituts per l'oferta d'aquestes xerrades i tallers, pensats per a alumnes d'entre 3r d'ESO i 2n de batxillerat, també ha incrementat i entre el 2018 i el 2020 s'han organitzat 268 xerrades que han impactat en 10.010 estudiants.



Perfils femenins