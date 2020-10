Els opositors al Bike Resort de Ripoll preparen una recollida de firmes

Les restriccions imposades per la pandèmia de la covid-19 han impedit que s'hagi iniciat una recollida de signatures que està preparant la plataforma d'oposició al Bike Resort que l'empresa Elevated MTB pretén instal·lar a una muntanya de Ripoll. Una concentració davant de l'ajuntament juntament amb altres plataformes en contra del polígon de la carretera de les Llosses i contra els vedats elitistes, diverses assemblees obertes, repartiment d'octavetes al mercat dels dissabtes i també a través de les xarxes socials han estat iniciatives realitzades amb la intenció de socialitzar l'objectiu d'impedir aquesta iniciativa que ja ha topat amb la negativa de diversos propietaris de boscos.

Els representants de la plataforma han participat en assemblees de veïns dels llocs afectats i amb altres persones amb sensibilitat a favor dels espais naturals i en contra del monocultiu turístic que afirmen que està impulsant el grup de Junts x Ripoll, majoritari al consistori. La intenció dels opositors al Bike Resort és «explicar la lletra petita que amaguen sota el discurs del turisme sostenible, els beneficis al comerç local i el nul impacte ecològic», segons documents que consten a l'Ajuntament o fixant-se en projectes similars. La massificació turística, l'efecte sobre els veïns de la zona on s'instal·li que pot acabar amb la seva expulsió, un impacte ambiental brutal amb destrucció de vegetació, contaminació acústica i de l'aire, ocupació del sòl, i la destrucció de part de l'hàbitat natural de la fauna local, creuen que incideix contra la política econòmica de Ripoll. Ni tan sols creuen que pugui afavorir el comerç del poble «perquè ja portaran el seu restaurant, hotel o botiga de bicicletes», assenyalen els membres d'una plataforma que s'ha generat entorn del Casal Popular La Metxa.

L'última proposta per instal·lar el Bike Resort és a la zona dels Tres Plans, a prop d'on ja existeix una zona de trial utilitzada per motoristes de la comarca, després de descartar-se la idea inicial d'instal·lar-se a Llaés i Sant Bernabé de les Tenas en topar amb la negativa del propietari dels terrenys. Elevated MTB afirma que ara mateix estan negociant diverses opcions que divulgaran públicament quan estigui decidida, però que la intenció segueix sent instal·lar-se a Ripoll. Consideren que és «normal» que quan es planteja un projecte important hi hagi una certa oposició però alhora afirmen que han rebut comentaris «absolutament positius». La intenció de l'empresa és crear turisme i feina de qualitat per donar a Ripoll i la seva comarca el reconeixement que es mereix, i situen com a valor central del projecte «la sostenibilitat del medi ambient». Per aconseguir-ho diuen que implantaran petits ponts de fusta, analitzaran la ubicació ideal dels diversos corriols que s'habilitaran, les evacuacions d'aigües integrades, els desnivells graduals, a més d'aplicar un manteniment actiu de la muntanya. La seva pretensió és utilitzar electricitat ecològica, materials reutilitzables, vehicles elèctrics i fomentar el transport públic. Segons Elevated MTB, per cada euro que els usuaris es gastaran en els forfets n'haurien de destinar sis al comerç local, a imatge del que un estudi afirma que passa en l'equipament que funciona els mesos d'estiu a La Molina. Paral·lelament també ha sorgit un grup de Facebook sota el nom Defensem el Bike Park Ripoll.