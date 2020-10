El risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona s'enfila ja a 947 punts

La Regió Sanitària de Girona segueix sent la zona amb un risc de rebrot més elevat de Catalunya. Segons les dades de la darrera actualització del Departament de Salut, l'Rt a la demarcació s'enfila ja a 947, fins a 234 punts més que el dia anterior. De fet, el municipi amb el risc més elevat de Catalunya és Palafrugell, amb 2.193 punts. El municipi baix-empodanès supera Vic, que és el segon, amb 2.149 punts, i Manlleu, amb 1.994. Els altres municipis gironins amb l'índex situat per sobre dels 1.000 punts són Banyoles, amb 1.773; Salt, amb 1.607; Figueres, amb 1.503, i Olot, amb 1.481.

Pel que fa a la velocitat de propagació, la Regió Sanitària de Girona se situa en 1,69, encara per sobre de la barrera de l'1. Això significa que cada persona infectada contagia una mitjana d'entre 1 i 2 persones. Puigcerdà és el tercer municipi de Catalunya amb l'Rt més elevada, amb un 2,8. La localitat de la Cerdanya tan sols és superada per Canet de Mar, amb un 3,56, i Olesa de Montserrat, amb un 3,33.



Augmenten les hospitalitzacions

La demarcació segueix sumant casos. En el darrer balanç, en van ser 644 de nous. És un augment inferior al del dia anterior, quan es va batre el rècord de positius amb 904. Tot i això, segueix sent una xifra elevada, molt propera a la de dimecres, quan també es va assolir el rècord amb 646 nous contagiats.

Amb aquests, el total d'infectats per covid des que va començar la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona arriba ja a 21.573. La mitjana d'edat de les persones afectades és de 39,54 anys. D'aquestes, 985 han mort a causa de la malaltia, una més que el dia anterior.

Amb l'augment de casos en aquesta segona onada també està creixent la pressió als hospitals. Actualment hi ha 197 hospitalitzats als centres gironins, 19 més que en el balanç anterior, de les quals 45 es troben en estat greu a l'UCI, 7 més. Per fer front a la segona onada, el Trueta ja va prendre mesures aquesta setmana per adaptar el centre per atendre els pacients amb millors garanties. Entre d'altres, s'ha obert la nova unitat de Crítics i Semicrítics a la Planta 9aB, amb capacitat per a 28 pacients, i s'ha reduït i reorganitzat activitat demorable o reprogramable.