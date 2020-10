La decisió de Ryanair d'aturar els seus vols a l'aeroport de Girona aquest hivern ha deixat en l'aire les vides de molts europeus que tenen segona residència a la Costa Brava. En molts casos es tracta de jubilats que viuen a cavall entre les comarques gironines i el seu país d'origen, i que estaven acostumats a viatjar sovint.

Entre ells hi ha en Frank i l'Astrid [noms ficticis]. Són naturals d'Eindhoven (Holanda), però des de l'any 2001 tenen una casa a l'Escala, on actualment viuen la major part de l'any, ja que estan jubilats i aquí tenen cura de gats abandonats per a una organització. En Frank té la targeta de residència a Espanya, mentre que l'Astrid viu oficialment a Holanda. La seva filla, que també viu a Holanda, pateix càncer, de manera que, per a la família, Ryanair s'havia convertit en una eina vital de connexió.

Tant l'Astrid com el seu home acostumaven a «pujar i baixar» d'Holanda a l'Escala força sovint, per poder combinar la seva tasca de voluntariat amb els gats empordanesos i el suport a la seva filla malalta. De cop, però, aquesta possibilitat s'ha estroncat. «Ara mateix, el meu marit és a Espanya i jo soc a Holanda. Tenia la intenció de volar el mes de novembre, però, per sorpresa meva, em vaig trobar que havien deixat de volar», lamenta l'Astrid, que s'ha dirigit a Ryanair per demanar que es restableixi el servei però no ha obtingut resposta.

Malgrat que la seva situació personal és especialment delicada, l'Astrid explica que hi ha molts més holandesos en situacions similars. «Tinc molts amics que treballen amb un peu a cada país i que fins i tot viatgen més freqüentment que jo, i també molta gent amb segones residències que ara estan ben preocupats per patir possibles ocupacions de les seves vivendes», indica. «En realitat, Ryanair era el nostre salvavides», resumeix.

De tota manera, el que més la preocupa és que la situació es pugui allargar més enllà de la temporada d'hivern. «Quan intento reservar un bitllet des de la web de Ryanair, em surt un missatge que diu que no volen a l'aeroport de Girona. I això m'espanta, perquè no sé si tornaran a volar algun cop o ja ho hauran aturat per sempre», assenyala.



Sense explicacions

Treure'n l'aigua clara directament a través de la companyia és impossible. A preguntes de Diari de Girona sobre el futur de Ryanair a l'aeroport gironí, la resposta del seu gabinet de comunicació és sempre la mateixa: «Ryanair no revela dades per aeroports. És a dir, l'aerolínia no desglossa dades específiques sobre rutes, destins o freqüències, ja que tota la informació més actualitzada es pot trobar a través de la pàgina web www.ryanair.com, realitzant un simulacre de compra». Serà d'aquesta manera, doncs, com l'Astrid -i la resta d'usuaris- s'hauran d'assabentar de si poden seguir volant entre Eindhoven i l'aeroport de Girona a partir del mes de març.