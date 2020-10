Les clíniques de Dentix a Girona acumulen 40 reclamacions des de 2014

La polèmica sorgida al voltant de les clíniques dentals Dentix ocupa titulars des de fa prop d'un mes per l'anunci de la seva fallida, però ja fa anys que l'imperi creat per Ángel Lorenzo Muriel aixeca polseguera. Des de l'any 2014, només quatre anys després de la seva creació, l'Agència Catalana de Consum ha rebut un total de 40 reclamacions d'usuaris contra les clíniques Dentix situades a la província de Girona. Només aquest any s'han interposat 16 reclamacions fins a finals de juliol, coincidint amb el període de tancament de les clíniques -més de tres mesos- durant l'estat d'alarma i el confinament.

Segons han explicat diversos afectats a Diari de Girona, mentre els tractaments van ser paralitzats, es van seguir cobrant les quotes als clients. Ara, els milers de pacients que mantenen una relació contractual amb Dentix estan pendents de saber si podran completar els seus tractaments o si hauran de trobar una alternativa i pugnar per recuperar els diners finançats.

Barcelona és la província que acumula més reclamacions, concretament un centenar des de l'any 2014. Fins al 31 de juliol se n'han presentat 57, i Girona va al darrere pel que fa al volum de queixes en l'àmbit català. Tarragona en concentra 14 i Lleida, només dues. Per darrere del 2020, l'any amb més reclamacions interposades a Consum a Girona és el 2018, amb nou queixes. La demarcació compta amb un total de quatre clíniques, situades a Blanes, Olot, Figueres i Girona, i només en aquesta última té més de 14.000 pacients.

A Catalunya s'han efectuat un total de 204 queixes a Dentix des de 2014. A més, arran de les reclamacions, Consum ha fet 29 inspeccions, de les quals vuit han derivat en un procediment sancionador, 17 s'han arxivat i una encara resta oberta. L'organisme ha obert dos expedients sancionadors per valor de 1.250 euros.



«L'experiència» d'Idental

La incertesa que viuen els clients de Dentix té moltes similituds amb els afectats de les clíniques Idental, que fa dos anys van tancar en bloc deixant milers de pacients amb tractaments a mitges que havien de seguir pagant. Aquest macrocas compta amb diverses peces obertes a l'Audiència Nacional, que investiga una presumpta estafa de 24 milions d'euros per part de la cúpula d'Idental a la Seguretat Social. En una peça separada que encara està en fase d'instrucció s'investiga l'empresa per suposats delictes contra la salut pública en els tractaments odontològics. De l'experiència patida a la demarcació gironina en va néixer la plataforma d'afectats d'Idental a Girona, que també assessora afectats de Dentix que o bé han patit presumpta mala praxi en els tractaments o han tingut problemes per cancel·lar-los. O ambdues coses.

«Ajudem afectats de Dentix basant-nos en la nostra experiència amb Idental, que no és ben bé la mateixa però és molt semblant», assegura el portaveu de la plataforma, Jose Luis Soto. I és que en el cas de Dentix encara hi ha obertes la majoria de les clíniques.

El portaveu explica que és preferible que abans d'iniciar un procediment judicial s'opti primer per esgotar la via administrativa. «Sobretot recomanem als afectats que comencin reclamant a la clínica la cancel·lació del tractament», explica. «Si no contesten llavors es pot reclamar l'anul·lació del crèdit a la financera i interposar una queixa a Consum», subratlla el portaveu de l'associació. Soto assegura que «és molt important que es faci constar que la cancel·lació del tractament ha estat per incompliment contractual per part de Dentix», apunta.

La cadena va sol·licitar el passat 5 d'octubre un concurs de creditors per fer front a un deute acumulat de més de 250 milions d'euros. Es tracta d'un nou episodi de fallida de clíniques dentals de baix cost que arriba després del tancament de Funnydent el 2016 i més recentment, Idental, el 2018.