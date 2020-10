Nou matí de caos ferroviari pel retard de les obres d'Adif a Sants

Nou matí de caos al servei ferroviari de Rodalies. Adif havia estat treballant tot el cap de setmana en unes obres a l'estació de Sants que ja havien comportat canvis d'horaris i reducció de freqüències, però que havien d'estar acabades ahir a primera hora. Tanmateix, no ho van estar, de manera que Renfe va veure minvada la seva capacitat operativa i va haver de reduir freqüències i patir retards d'entre 30 i 45 minuts en totes les línies de Rodalies, segons va informar la companyia. Entre les línies afectades hi va haver les que connecten Barcelona amb les comarques gironines: R11 (Portbou-Barcelona), R2 Nord (aeroport-Maçanet de la Selva) i R1 (Molins de Rei-Maçanet, passant per Mataró). Com ja ha succeït en altres ocasions, les xarxes socials es van omplir de queixes d'usuaris indignats pels retards i per la reducció de trens, que en alguns casos va causar acumulacions de passatgers superiors a les habituals.

Segons va informar Renfe, el fet que Adif no entregués les obres de Sants a temps va reduir «de forma significativa la capacitat operativa en aquesta estació», fet que va comportar «afectacions generalitzades en totes les línies de Rodalies». Així doncs, per intentar evitar un col·lapse encara més gran a Sants, al llarg d'ahir es va reduir l'oferta en diverses línies, com l'R2 nord i l'R1. Al llarg de les primeres hores del matí, a més, els trens de l'R11 van continuar parant a l'esatció de França en lloc de Sants, tal com havien fet durant els últims tres dies, tot i que a mesura que van anar passant les hores van recuperar el seu recorregut habitual; però, això sí, amb retards.



Trens «covid-friendly»

Des de primera hora del matí, Renfe va demanar disculpes als usuaris i va assegurar que estava fent «tots els esforços possibles per garantir almenys la mobilitat dels viatgers», alhora que anava informant de les afectacions a través de tots els seus canals d'informació. I va ser a través de les xarxes socials, precisament, que es van fer públiques les queixes dels usuaris. «Tren de les 8.49 curt, massificat... Sembla mentida en el moment que estem», indicava un dels afectats, adjuntant la fotografia que acompanya aquest text. «Cada dia una aventura amb Renfe. Molt millor que Jumanji, i amb molts més animals», ironitzava un altre passatger.

Altres viatgers es queixaven que els retards eren pitjors del que admetia la compania. «Ni de 30 minuts, el tren de mitja distància direcció Figueres de primera hora del matí no ha passat. Portem 20 minuts a l'estació Sant Celoni, sense informació. Ara anuncien el Regional, que posa tren curt: com sardines, anirem. Fantàstic. Renfe i Rodalies és covid-friendly», lamentava un viatger. En aquest cas, la companyia el va informar, via Twitter, que el comboi circulava amb 36 minuts de demora.

Al voltant de les onze del matí, la circulació va quedar normalitzada a l'R1. Tot i això, es van mantenir els retards d'un quart d'hora a l'R2 Nord i a l'R11, entre altres afectacions. Els treballs d'Adif a Sants continuaran fins al mes de gener.