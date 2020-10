La policia comissa a Girona el 75% de l'haixix intervingut durant el 2019 a Catalunya

Les comarques gironines són un punt de tràfic de diverses tipologies de drogues però la marihuana i els seus derivats en són les reines. Una mostra del seu predomini són els resultats dels comissos d'estupefaents del 2019 que han realitzat les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera han decomissat més de dues tones d'haixix i més d'1,6 de marihuana en operacions a les comarques de Girona. La gran quantitat d'haixix (2,23 tones) intervingut suposa que la província de Girona es converteixi en el punt de Catalunya on s'ha localitzat el 75% d'aquesta substància.

Es tracta d'una droga que s'intervé sovint a la província perquè la policia la localitza quan s'envia cap al nord d'Europa. I és que molts traficants obtenen l'estupefaent al nord d'Àfrica o al sud d'Espanya i després utilitzen les vies ràpides espanyoles per transportar-lo cap als països on es ven, a un alt preu.

Mostra d'aquesta pràctica és que s'ha comissat haixix, per exemple, en controls que fa la policia a la zona fronterera –sobretot a la Jonquera. Els agents n'han localitzat en camions que entre la seva mercaderia portaven aquesta substància oculta. Un altre sistema usat pels narcotraficants és el Go-Fast, consistent a usar vehicles de gran cilindrada per transportar la droga fent un comboi, amb un primer turisme que obre camí per avisar els altres en cas de detectar presència policial mentre la resta el segueixen a certa distància per poder fugir.



Andalusia, al capdavant

Tot i que a l'àrea de Girona s'hi comissa el 75% de tot l'haixix de Catalunya (3,05 tones), durant el 2019 hi va haver fins a nou províncies més on l'estupefaent ha estat encara més present i els cossos de seguretat de l'Estat hi han fet grans intervencions. Són sobretot les del sud d'Espanya i, concretament, a Andalusia s'hi han comissat 295 tones. La província de Huelva (43 tones) i la de Màlaga (51 tones) són les més destacades. En aquestes àrees sovint hi ha persecucions de narcollanxes.



1,6 tones de marihuana

L'haixix és la droga més comissada a Girona i per darrere hi ha la marihuana amb 1,6 tones intervingudes el 2019. Aquesta xifra pot semblar molt elevada però cal tenir en compte que el balanç del Ministeri de l'Interior només comptabilitza les intervencions que han fet Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera. Per tant, no hi ha les dels Mossos d'Esquadra, que durant l'any passat, com va avançar Diari de Girona al setembre, van comissar 31.697 plantes de cànnabis.

Girona és la setena província d'Espanya on els cossos estatals han localitzat més aquest estupefaent. En total s'han comissat prop d'1,7 tones. Això suposa més d'una tercera part (31,8%) de tota la marihuana intervinguda a Catalunya i un 5,22% a tot d'Espanya.

El comís d'aquest estupefaent està més repartit pel territori que no pas l'haixix. Si bé a Andalusia també se'n troba molta, també hi ha intervencions de cànnabis a València, Alacant, Madrid o Las Palmas. Unes àrees amb més quilos comissats que a Girona. S'ha de destacar que a la província catalana el que s'hi fa no és només el tràfic d'aquesta droga sinó també la plantació i posterior distribució. A la província hi ha autèntiques «empreses» que s'hi dediquen.



Altres estupefaents comissats

Durant l'any passat es van arrestar fins a 167 persones per tràfic de drogues i es van recollir 64 denúncies per aquesta pràctica a Girona. Cal dir que els tranquil·litzants de la família dels Benzodiazepinas són la segona droga més comissada a Girona, amb 71.656 unitats intervingudes. També s'han comissat 782 grams de cocaïna, 406 unitats d'amfetamines o 106 d'MDA.