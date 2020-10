El risc de rebrot a Girona ja sobrepassa els 1.000 punts

El risc de rebrot de la Regió Sanitària de Girona va assolir ahir una xifra insòlita i va superar els 1.000 punts. Això significa que, amb un índex de 1.002 punts, ja multiplica per deu el llindar de 100, nivell considerat de risc alt segons Salut. Aquesta xifra, que s'extreu de l'anàlisi del 16 al 22 d'octubre, duplica l'índex registrat la setmana del 9 al 15 i triplica l'indicador de la setmana del 2 al 8 del mateix mes. Per tant, en pràcticament quinze dies, les xifres s'han disparat d'una forma desmesurada.

Un altre indicador alarmant és el nombre de casos confirmats per PCR o test d'antigen. Del 16 al 22 d'octubre, se n'han diagnosticat 3.442; la setmana anterior, 2.010, i l'altra, 1.235.

Tenint en compte les Àrees Bàsiques de Salut, la immensa majoria han incrementat considerablement les xifres d'una setmana per l'altra. La que ha patit un augment més significatiu en set dies és la d'Olot, que ha passat de registrar 82 casos a detectar-ne 227, un total de 145 més. Seguidament, Pineda de Mar i Figueres han patit un increment de 135 casos.



Cas de Palafrugell

Quant a municipis, Palafrugell segueix sent la ciutat de més de 20.000 habitants més afectada de la regió sanitària, tenint en compte el risc de rebrot (2.461), i se situa en segona posició a Catalunya. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, va admetre ahir a Diari de Girona que la situació és «preocupant» ja que el contagi «s'ha estès a tota la població», va explicar. Segons Piferrer, fa un parell de setmanes que el director de l'Àrea Bàsica de Palafrugell, Nacho Pascual, va alertar d'un fort augment del percentatge de positius. «A partir d'aquell moment, ens va avisar que els principals indicadors pujarien al llarg de les següents setmanes, i així ha sigut», admet Piferrer. Sense anar més lluny, la setmana del 9 al 15 d'aquest mes, la taxa de positius de proves PCR va fregar el 30%. I, en dues setmanes, s'ha passat de registrar 27 casos en set dies a detectar-ne fins a un total de 175.

Recentment, el consistori i el director de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) han posat en marxa una campanya informativa en què demanen a la població que extremi les mesures de prevenció i higiene. Concretament, l'ABS va publicar ahir un comunicat en el qual informa que la situació al municipi és «preocupant», amb un fort increment de casos i amb «risc de col·lapsar el sistema sanitari». El director de l'àrea bàsica, Nacho Pascual, va desmentir que un casament hagués sigut l'origen de la forta incidència de casos. «Es tracta d'un rumor que fa dies que circula. És cert que es va produir un brot en un casament, però en van sortir menys de deu casos i de seguida el vam controlar», remarca Pascual. El metge afirma que darrerament hi ha hagut molts esdeveniments de caràcter social i familiar que han fet augmentar els casos i, de fet, la «mitjana actual de positius és d'uns 35 anys».

D'altra banda, l'Ajuntament ha aplicat mesures restrictives al municipi, com ara suspendre totes les activitats de caràcter lúdic i cultural. Finalment, el consistori va anunciar ahir a través d'un comunicat que aquest divendres i dissabte es farà un cribratge massiu per detectar casos de coronavirus. Les proves se centraran en la població d'entre 30 i 60 anys. El director de l'ABS va avançar que espera que es facin unes 13.000 proves i que l'objectiu és detectar asimptomàtics.



Situació global a Girona

D'altra banda, ahir la Regió Sanitària de Girona va sumar 545 positius. D'aquests, 540 s'han detectat per PCR o test d'antigen. El total ja puja a 22.118 casos des de l'inici de la pandèmia. Ahir també es van notificar dues defuncions més.

La velocitat de propagació del contagi està en 1,64 –1,40 en l'interval anterior. La taxa de confirmats per PCR és de 398,07 per cada 100.000 habitants. Hi ha 205 persones ingressades, vuit més que diumenge, 46 de les quals són a l'UCI, una més. Després de Palafrugell, Banyoles i Olot són alguns dels municipis més afectats. Quant a comarques, el Pla de l'Estany és la més perjudicada.