El SEPE ha pagat prestacions per ERTO a 83.444 persones a Girona

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha pagat, a hores d'ara,181.673.818,34 euros en prestacions d'atur per ERTO a les comarques gironines, de les quals s'han beneficiat 83.444 persones. Així ho ha indicat el Govern estatal en una resposta parlamentària als diputats populars José Ignacio Echániz i Diego Movellán. Aquesta és, però, l'única informació que dona. Per a la resta de dades -sol·licituds presentades, expedients tramitats, rebutjats, inadmesos o pendents de resolució, entre d'altres-, els deriva a consultar-ho als governs autonòmics.

Si es comparen aquestes dades -que daten del 15 d'octubre- amb les que es van fer públiques a principis de juny, la xifra de gironins que s'han beneficiat d'una prestació d'atur a causa d'un ERTO ha incrementat en aquest període, ja que en aquell moment havien estat 71.917 persones les que havien experimentat algun cobrament d'aquest tipus. Així doncs, al llarg de l'estiu hi va haver uns 11.500 gironins més que es van veure afectats per un ERTO, ja que la recuperació econòmica a causa de la pandèmia no ha estat tan ràpida ni tan positiva com es preveia.

De fet, les dades del mes de setembre van indicar que l'atur continua a l'alça a les comarques gironines, ja que el darrer mes de l'estiu es va tancar amb 45.256 desocupats, cosa que significa un 33% més que el mateix mes de l'any anterior. Aquestes dades es poden explicar, en part, a causa de la desfeta del sector turístic, ja que la crisi de la covid-19 ha fet perdre fins a 700.000 turistes a la Costa Brava i al Pirineu gironí. En termes generals, l'atur el mes de setembre va augmentar un 3,56% a la demarcació, la qual cosa va suposar que hi hagués 1.557 desocupats més. En paral·lel, la fi de la temporada d'estiu també va anar acompanyada d'una pèrdua de llocs de treball, perquè aquest setembre la Seguretat Social va perdre més de 9.900 afiliats (cosa que suposa un descens del 2,97%).



Previsió de creixement

I, de fet, el més probable és que les xifres continuïn incrementant al llarg dels propers mesos, ja que el tancament de bars i restaurants, així com la reducció d'aforaments, especialment en el cas de la cultura i els espectacles, pot acabar enviant més gent temporalment a l'atur. Caldrà veure, tanmateix, com evoluciona la pandèmia i quines són les futures restriccions que imposen els governs per intentar frenar-la.

Però malgrat les dades proporcionades pel Govern estatal, el cert és que pràcticament des de l'inici de l'estat d'alarma hi ha hagut un degoteig de queixes de persones que han tingut problemes per cobrar la seva prestació de l'ERTO, degut al col·lapse de les oficines del SEPE. En altres casos -igual que ha passat a la resta de l'Estat-, el SEPE ha fet malament els comptes i alguns usuaris fins i tot han hagut de retornar part dels diners rebuts.