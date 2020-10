Sergio Santamaría abandona el PP per les crítiques de Casado a Vox

L'exdiputat del PP per Girona Sergio Santamaría s'ha donat de baixa de la formació popular, on havia militat durant els últims disset anys (deu dels quals a Girona), per estar en desacord amb les crítiques de Pablo Casado a Vox durant la votació de la moció de censura, la setmana passada. En una carta oberta que ha fet pública a través de les seves xarxes socials, Santamaría ha criticat el líder popular, en considerar que s'ha «equivocat d'adversari», i ha defensat la formació de Santiago Abascal: «La gent de Vox és tan digna de respecte com la resta i tan demòcrata com els demés. La gent del PP és tan valenta i compromesa amb Espanya com la de Vox», considera Santamaría.

«Amb profund pesar, he decidit abandonar el PP després d'haver-hi militat durant més de disset anys». Així comença la carta de Santamaría, que va ser escollit diputat del PP al Parlament per Girona l'any 2012 i va repetir escó l'any 2016, quan va ocupar el lloc que Enric Millo va deixar lliure en convertir-se en delegat del Govern. Ara, Santamaría marxa «perquè la direcció popular s'ha equivocat de contrincant i el seu president no ha actuat amb bonhomia en el debat de la moció de censura contra Sánchez».

En aquest sentit, diu que marxa perquè «ha prevalgut l'interès personal al general, que consisteix a procurar la unió del centredreta per recuperar el Govern d'Espanya», i lamenta que això, a hores d'ara, no sigui possible: «Em temo que la divisió serà infinita i el nostre país es desmuntarà de forma inevitable». «Ho deixo perquè no accepto que les etiquetes siguin monopoli dels progres i ben pensants, que anomenen feixistes i radicals als que no combreguen amb la superioritat moral de l'esquerra», afegeix. Santamaría, a més, s'acomiada amb retrets al seu ja antic partit: «He estat denostat i ridiculitzat per mitjans i opinadors, i no sempre he trobat el suport inequívoc dels meus companys», indica.