Condemnat un veí de Puigcerdà per abusar de la seva neboda de 10 anys

L'Audiència de Girona va condemnar ahir un home que va abusar sexualment de la seva neboda de 9 anys a Puigcerdà. L'acusat va admetre haver comès un delicte d'abús sexual a una menor de 16 anys i va indemnitzar la víctima pel dany comès, motiu pel qual les acusacions i la seva defensa van arribar a un acord que li permetrà evitar la presó. Així, tot i que l'acord contempla una pena de dos anys de presó, les parts han decidit demanar-ne la suspensió a canvi que l'acusat faci un curs de reeducació sexual i no cometi cap delicte durant tres anys.

L'acusat va admetre que va abusar de la seva neboda el 13 de maig de 2019, quan la nena tenia 10 anys i ambdós eren a casa de l'àvia de la menor. Aquell dia, al domicili també hi havia el fill de l'acusat. Segons aquesta versió, que subscriu la Fiscalia, l'acusat va fer valer el seu parentesc i la diferència d'edat per aprofitar-se de la menor i realitzar-li diversos tocaments a parts íntimes del seu cos. Tot plegat, afegeix l'acusació pública, sense que consti que la nena patís seqüeles físiques o psíquiques per aquests fets.

Per tot això, l'acusat no podrà acostar-se a la víctima a més de 300 metres del seu domicili o de la feina, i tampoc podrà posar-s'hi en contacte durant set anys. També estarà en llibertat vigilada durant un període de sis anys i no podrà exercir cap professió relacionada amb la cura de menors durant sis anys.

La versió de la Fiscalia, que inicialment demanava per a l'acusat 6 anys de presó i 1.500 euros de responsabilitat civil, difereix amb la de l'acusació particular pel que fa al nombre d'episodis d'abús que hi va haver, ja que mentre que el ministeri fiscal assegura que hi ha hagut un únic episodi d'abús a casa de l'àvia de la nena, la família de la menor considerava al seu escrit d'acusació que el condemnat va abusar sexualment de la menor almenys quatre vegades. És per això que demanava una pena inicial de 5 anys de presó i a més una indemnització per a la família de 10.000 euros.

Segons aquest relat, la nena va fer saber a la seva mare que el seu oncle li havia fet tocaments a diverses parts del cos. Posteriorment, el psicòleg que va examinar la nena va determinar que els episodis d'abús s'haurien produït almenys en quatre ocasions. Tot i això no descarta que n'hi hagi hagut més. A més, segons la dona de l'acusat, aquest s'havia intentat suïcidar després que la nena expliqués a la seva mare diversos episodis de tocaments que hauria realitzat a la nena. La mateixa versió indica que el processat va demanar perdó als pares de la víctima.

La sentència és ferma i no es podrà recórrer.