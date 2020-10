Desgavell a la Generalitat sobre l'obligatorietat d'aplicar el teletreball

Les declaracions contradictòries de diversos consellers de la Generalitat sobre l'obligatorietat o no del teletreball van crear ahir un nou embolic al Govern català. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, va assegurar al matí que el teletreball és «obligatori» tant per a empreses privades com públiques i va amencaçar amb sancions a les companyies que no ho permetessin. Hores després, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va corregir-lo afirmant que el teletreball és «un deure» de les empreses però no un requeriment, ja que la Generalitat actualment no té competències per fer-lo obligatori.

El Homrani va recolzar-se a la resolució aprovada el 15 d'octubre i confirmada en la nit del dilluns pel Consell de Relacions Laborals (CRL), integrat per les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats Comissions Obreres i UGT. Aquesta fa referència a «promoure» mesures organitzatives en les empreses per a reduir la mobilitat i «prioritzar» el treball a distància. No obstant això, cap de les dues faculta directament l'administració per sancionar l'absència de teletreball.

«És recomanable», va dir el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. Les resolucions fins ara aprovades apuntalen més aquesta definició, perquè cap de les dues habilita específicament la Generalitat per avaluar les empreses, establir quins llocs de treball podrien exercir-se a distància i sancionar en el cas que no es faci.

Des del Govern central es va remetre a les autonomies una «Guia d'actuacions de resposta coordinada», en la qual es refereix al teletreball sempre en termes de recomanació. Budó finalment va demanar a l'executiu central que traspassés les competències sobre la matèria perquè el Govern pugui decretar que el teletreball sigui obligatori sempre que sigui possible.



Millorar la comunicació

Pel que fa als missatges contradictoris que el Govern va enviar ahir sobre aquest assumpte, Budó va reconèixer que no pot estar satisfeta amb la comunicació de l'executiu i que ho han de millorar «per evitar generar confusió a la població».

Budó va apuntar que és important que el Govern pugui comunicar les mesures sense generar confusió: «Si no n'hem estat capaços, hem de millorar la comunicació per garantir que sigui ben entesa per la ciutadania», va concloure.