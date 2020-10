Detecten un sobrecost del 29,1% en la gestió d'una planta de compostatge de la Garrotxa

La Sindicatura de Comptes ha detectat un sobrecost del 29,1% en la gestió de la planta de compostatge de FORM i fangs d'Olot durant l'exercici 2017. L'informe fiscalitza els comptes i avalua el compliment de la legislació en contractació i personal al Consell Comarcal de la Garrotxa i apunta que "les condicions amb què se va executar aquest contracte" no corresponen amb les "inicialment establertes". Així, recull que es van fer modificacions no estan previstes "de forma clara, precisa i inequívoca com demana la llei" que van suposar que el cost real del servei fos 112.864 euros superior a l'estipulat i que la durada del contracte passés de 15 a 20 anys. "Cap d'aquestes modificacions es van formalitzar en document administratiu", afegeix.

L'informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya analitzar el contracte de redacció del projecte, construcció claus en mà i explotació de la planta de compostatge de FORM i fangs d'Olot. D'entrada, fa una relació històrica del projecte i concreta que el 22 de novembre del 2001, el consell comarca va signar un convenir de col·laboració amb la Junta de Residus i l'ACA per a la construcció de la planta. Segons aquest convenir, un cop acabades les obres, la planta de compostatge s'havia de cedir al consell comarcal.

L'adjudicació del contracte per a la construcció de la planta de compostatge es va acordar amb una resolució del gerent de la Junta de Residus per un import de 4,84 MEUR, el 80% de la inversió finançada amb fons europeus i el 20% restant per l'ACA.

El contractes es va formalitzar el 2003 i, un cop enllestits els treballs i en compliment del convenir, es va formalitzar la cessió de la planta al consell comarcal.

Segons recull l'informe, un temps després la planta va començar a provocar "molèsties als veïns per les males olors i les deficiències detectades en la instal·lació". Per això, es van haver de fer obres de millora, finançades íntegrament per la Junta de Residus. Entre aquestes obres, hi havia la instal·lació d'equips per a la implantació de nous procediments que van suposar un increment dels costos d'explotació. A més, apunta el document, la planta només estava tractant 11.500 tones l'any, en comptes de les 20.000 previstes en l'informe de viabilitat de la planta.

Això, apunta la Sindicatura, va provocar una "disminució significativa" dels ingressos de l'adjudicatari. Per aquest motiu, el consell comarcal va aprovar al llarg del 2009 i del 2010 fins a tres modificacions a l'alça de preu per tona (més la despesa energètica).

En l'anàlisi del cost de la planta de compostatge durant l'exercici 2017, la Sindicatura detecta que, tot i que el contracte preveia la possibilitat d'efectuar modificacions respecte a les condicions inicials, "no s'estableix de forma clara, precisa i inequívoca" quines són. A més, remarca que les modificacions efectuades "van suposar una modificació de les condicions essencials del contracte", com són l'allargament del temps de contracte i els preus.

"L'import del cost de la planta de compostatge durant l'exercici 2017 va ser superior en un 29,1% a l'import que resultaria d'aplicar els preus pactats en el contracte (amb les revisions de preus incloses)", apunta l'informe. La Sindicatura ha realitzat un requadre que recull que el cost per la gestió d'un total de 14.004 tones (entre FORM i fang) va ser de 303.027 euros, al qual cal sumar-hi la despesa de 197.748 euros en electricitat arribant al total de 500.775 euros. El requadre recull que el cost, segons preu de contracte, hauria d'haver estat de 387.911 euros, 112.864 euros més.

L'informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, el van aprovar al Ple de la Sindicatura en la sessió del 30 de setembre del 2020. L'estudi també detecta que el consell comarcal no va publicar la relació de llocs de treball durant l'exercici 2017, no va fer cap procediment de licitació del servei de transport regular de viatgers de la Garrotxa (amb una despesa de 145.835 euros) i que no va tramitar els expedients de la majoria d'ampliacions de crèdit amb el "preceptiu informa d'intervenció".