SAP-FEPOL critica que s'obligui els Mossos a vigilar els accessos del Registre Civil de Girona

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) critica que s'obligui els Mossos a controlar que la gent que va al Registre Civil de Girona ho faci amb cita prèvia. El registre té l'oficina a l'edifici dels jutjats. Segons denuncia el SAP-FEPOL, als agents que hi ha a la porta –i que en custodien l'accés- se'ls ha donat ara un llistat que han d'anar consultant cada vegada que algú els diu que va al Registre Civil. Si el seu nom no apareix a la llista, li han d'impedir l'accés (segons recull una ordre emesa des del deganat). El sindicat ha elevat una queixa a la Direcció General de la Policia, reclamant que des d'Interior parlin amb Justícia perquè el Departament contracti vigilància privada per dur a terme aquestes «funcions administratives».

A l'escrit de queixa, el SAP-FEPOL critica que l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Girona sigui una de «les poques destinacions» on els mossos «encara s'encarreguin de la vigilància i seguretat dels jutjats». I ara, el sindicat critica que, a més de restar efectius policials del servei ordinari, a aquests agents se'ls facin fer tasques «purament administratives».

En concret, el sindicat critica que, des de fa dos dies, i segons recull una ordre del Deganat, els Mossos també han de comprovar que tothom qui vagi a fer tràmits al Registre Civil tingui cità prèvia. «Per a la qual cosa hauran de consultar els llistats que diàriament se'ls facilitaran per part del personal del registre, havent d'impedir l'accés a l'edifici judicial dels usuaris que no tinguin la cita prèvia en vigor», recull literalment l'escrit del Deganat.

El sindicat també subratlla que l'arrel del problema sorgeix, precisament, del mateix registre. Perquè com que el servei anul·la hores que ja estaven concertades, hi ha persones que s'acaben presentant a l'edifici sense saber que la seva cita s'ha posposat.

«I la pregunta és evident! Cal? Cal que aquesta incidència l'assumeixin els efectius policials?», recull l'escrit de queixa que el SAP-FEPOL eleva al director general de la Policia, Pere Ferrer.

El sindicat subratlla que això, de retruc, s'afegeix «al ja prou malmès servei de seguretat ciutadana» que té Girona. Perquè els efectius que es destinen a controlar l'accés als jutjats, es treuen del carrer. Per això, el SAP-FEPOL reclama a Interior que parli amb Justícia, i que els Mossos que custodien l'accés als jutjats de Ramon Folch se substitueixin per vigilants privats. A més, reclamen als caps regionals del cos que facin les «gestions oportunes» amb el Deganat dels jutjats perquè deixi sense efecte l'ordre que obliga els agents a controlar que aquells qui van al Registre Civil tinguin cita prèvia.

«L'optimització de recursos és vital davant la mancança d'efectius que pateix Girona; i haver de destinar mossos i mosses a la mateixa seguretat de l'edifici, al servei Toga i ara, al Registre Civil, potser ja passa de taca d'oli», conclou el SAP-FEPOL.