Olot debatrà limitar el trànsit pesant

La plataforma No és un vial d'Olot portarà al ple de dijous vinent una moció per reclamar a l'Ajuntament que prohibeixi el pas de camions de més de nou tones en determinades hores i dies per l'avinguda Sant Jordi i els altres carrers d'Olot que no tinguin limitat el pas de vehicles de més de nou tones. En concret, la plataforma demana que no puguin entrar-hi (excepte l'accés des de la carretera al punt de destí en un radi màxim d'un quilòmetre) de les 22 a les 8 hores, en caps de setmana des de les 22 hores del divendres a les 8 hores del dilluns i en festius, des de les 22 hores de la vigília fins a les 8 hores del primer dia laborable. Les restriccions que reclamen inclouen també els vehicles de transport d'animals vius.

L'entitat reclama aquestes mesures a l'espera de la construcció de la variant d'Olot i la qualifica d'intent de «conciliar» mentre no arriba la variant que ha de facilitar la mobilitat.



Tots els camions

Els veïns compten que 40.000 vehicles travessen Olot cada dia. Segons ells, la major part d'aquest trànsit passa per l'avinguda Reis Catòlics i tots els camions, per l'avinguda Sant Jordi. Això no obstant, les limitacions de pas abasten tot el nucli urbà.

A més, demanen que l'Ajuntament doni instruccions a la Policia Municipal perquè realitzi un control sistemàtic de la velocitat dels vehicles per l'avinguda Sant Jordi i carrer de Zamenhoff, per motiu del mal comportament de molts conductors durant les nits. També demanen que tots els ajuntaments de la comarca reclamin la variant d'Olot a la Generalitat. Una altra demanda va dirigida a les empreses, a les quals demanen que replantegin els seus trajectes en la mesura de les seves possibilitats. És a dir, que evitin passar per l'avinguda Sant Jordi i si poden pel nucli urbà d'Olot.

Per últim, demanen a l'empresa TEISA que consideri el canvi dels trajectes de mitjà i llarg recorregut per l'avinguda de Sant Jordi, especialment els logístics d'anada i tornada a cotxeres. Així mateix, que consideri evitar l'avinguda sempre que sigui possible, especialment el tram més poblat i crític, el del vell Sant Cristòfor.

Argumenten que han de suportar el pas de vehicles des de fa molts anys, que pateixen una gran contaminació i que només ells pateixen els que fan els altres.