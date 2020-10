Els PGE destinen 172,24 milions a les comarques gironines

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2021 destina 172,24 milions d'euros a les comarques gironines. El gran gruix, però, són partides genèriques, perquè si es miren els comptes en detall, la veritat és que s'hi concreten poques inversions. Les més destacades són els 20,1 milions que es destinaran per millorar l'N-II entre Maçanet de la Selva i Tordera (Maresme) també tirar endavant l'enllaç de l'A-2 a Vidreres (Selva). A l'Alt Empordà, els pressupostos ja vaticinen allò que va anticipar el ministre Ábalos: que es congela la duplicació de la carretera, perquè als trams que hi apareixen tan sols reben una partida de 10.000 euros. I en Cultura, el nou Arxiu Històric de Girona tan sols rep 18.000 euros.