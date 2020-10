Girona rep 172 milions de l'Estat però amb poques inversions

Els pressupostos generals de l'Estat destinaran 172,24 milions d'euros durant el 2021 a les comarques gironines, tot i que en realitat concreten poques inversions al territori. Entre les més destacades, hi ha la continuació dels treballs per a la millora de l'A-2 a la comarca de la Selva: es destinen onze milions d'euros a l'enllaç de Vidreres i 8,3 milions per continuar amb el condicionament del tram entre Tordera i Maçanet de la Selva, que ja fa temps que l'Estat va decidir que no es desdoblaria. Pel que als trams nord de l'N-II, només consten partides testimonials de 100.000 euros, després que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, anunciés fa uns dies que el desdoblament es «congelava» a l'espera de tenir un estudi de mobilitat un cop l'A-7 s'alliberés de peatges. No consten en el projecte de pressupost les reivindicades millores dels enllaços de l'N-II a Pontós i Garrigàs. Pel que fa a l'Arxiu Històric Provincial, també haurà d'esperar: els comptes de 2021 només li destinen 18.000 euros, i només es preveu començar a fer-hi inversions significatives a partir del 2022. Finalment, també hi ha una partida de 250.000 euros per a les obres del Castell de Sant Ferran a Figueres. En canvi, no hi ha rastre de cap partida relacionada amb la possible estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport.

Si s'observen només els números finals, els pressupostos de l'Estat per al 2021 semblen positius per a les comarques gironines. Els 172,24 milions que el Govern de Pedro Sánchez té previst destinar a la demarcació suposen 65 milions més dels que hi havia en el pressupost de 2019, l'últim que es va aprovar (el de 2020 estava prorrogat). En aquella ocasió, la província va rebre 107 milions.

Però quan s'observa la lletra petita del pressupost per a l'any que ve, es pot comprovar que hi ha poques inversions concretes, ja que la majoria de grans partides corresponen a empreses públiques com Enaire (gestora de l'aeroport) o Adif (que s'encarrega de les infraestructures ferroviàries). En el cas d'Enaire, els pressupostos li imputen 13,5 milions d'euros per a l'aeroport, la majoria destinats a manteniment. Pel que fa a Adif, se li imputen 72 milions a la província de Girona, la majoria dels quals (més de 61) fan referència al concepte «Rodalies Catalunya», tot i que no s'especifica a què es destinaran els diners.

L'enllaç de Vidreres

La principal inversió prevista per l'Estat a les comarques gironines pel 2021, doncs, és l'enllaç de l'A-2 a Vidreres, l'última gran obra que queda pendent per completar en el desdoblament des de Maçanet de la Selva fins a Fornells de la Selva. Aquest enllaç rebrà 11.860.000 euros a través de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (SEITTSA). A més, el govern espanyol també destina 8.348.000 euros a la millora del traçat de la N-II entre Maçanet i Tordera. Aquests treballs, que abarquen 8,9 quilòmetres, permetran augmentar la seguretat de la via però sense arribar-la a desdoblar, decisió que el govern estatal ja va prendre temps enrere. Les obres, de fet, ja estan actualment en marxa, després que s'haguessin d'aturar uns mesos per la covid-19. A banda dels vuit milions que es destinaran a aquest tram durant el 2021, la projecció de l'Estat és invertir-n'hi 10,4 més durant el 2022, per tal d'acabar de completar la millora.

Pel que fa al desdoblament de la N-II a l'Alt Empordà, el pressupost reflecteix el que ja va anunciar fa uns dies el ministre de Transports, José Luis Ábalos. De moment, el projecte queda «congelat» fins que es vegi fins a quin punt l'AP-7 pot absorbir el trànsit un cop s'alliberi el peatge, a partir de l'agost de 2021.

Així doncs, en el projecte de pressupost només consten quatre partides testimonials, de 100.000 euros cadascuna. I malgrat que Ábalos va dir que la variant de Figueres i l'extensió de l'autovia fins a Orriols sí que s'haurien d'executar, passés el que passés, de moment no compten amb una partida específica. Tampoc hi ha diners per a la millora dels enllaços de Pontós i Garrigàs, llargament reivindicats pels seus respectius ajuntaments i que sí que havien constat en pressupostos anteriors, tot i que no s'arribessin a executar.

Nou retard per a l'Arxiu

El que també continua al ralentí és l'Arxiu Històric Provincial de Girona. Malgrat que, en el pressupost de 2019, s'establia que el 2021 s'hi destinarien 4,1 milions d'euros -ja que es preveia que l'obra ja estaria en marxa-, el més calent encara és a l'aigüera i els treballs ni tan sols han començat. I tampoc sembla que ho hagin de fer l'any que ve, ja que l'Estat només preveu destinar-hi 18.000 euros, una xifra totalment simbòlica. Això sí, el Govern espanyol preveu invertir-hi 4,5 milions d'euros l'any 2022; 4,9 l'any 2023; i per al 2024, destinar-hi quatre milions més.

Pel que fa a les obres del castell de Sant Ferran, a Figueres, la previsió és que s'hi destinin 250.000 euros, que han de servir per acabar d'una vegada per totes els treballs de restauració del baluard de Sant Narcís.

Més enllà d'això, la resta de partides són de caràcter genèric i per tant, més enllà de l'àrea, no concreten a què es destinaran els diners. En matèria de seguretat hi ha, per exemple, 418.000 euros per a la Direcció General de la Policia a Girona, així com 50.000 per a la Guàrdia Civil. En relació amb Costes, es preveuen destinar 230.000 euros a evitar la seva regressió al litoral gironí.