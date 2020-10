Policies fent d'administratius a les oficines de l'Estat a Girona

Els serveis d'estrangeria que ofereix l'Estat a Girona passen per moments complicats, segons denuncien els sindicats, sobretot per manca de personal i per uns espais, en el cas del lloc on s'expedeixen de Targetes d'Identitat Estrangeres, que no es troben en les condicions que hauria de complir un servei de l'administració.

A la Subdelegació del Govern a Girona hi ha dues zones on es treballen temes relacionats amb l'estrangeria. Hi ha una àrea on es pot anar per exemple a fer renovacions de documentació relacionada amb reagrupament familiars o casos d'asil. Aquest servei està en mans de personal de l'Administració General de l'Estat. En aquesta zona fa anys, com denuncia el sindicat CSIF, que hi ha una manca de personal. Una situació que s'està allargant amb el temps, com explica el seu president a Girona, Rafa Sànchez. Això ha provocat que molta feina s'acumuli i, per tant, destaca, que s'hagin buscat solucionats imaginatives.

Una d'aquestes és que s'estan tramitant expedients procedents de Girona a la seu de Càceres. Per a Rafa Sànchez això «no soluciona res perquè el que es fa és carregar una altra província» amb feina d'aquí. En aquesta seu estatal s'hi tramiten concretament expedients telemàtics de permanència de residència.

Des de la Subdelegació, s'assegura que són coneixedors de la mancança de personal. Segons el recompte del CSIF hi ha «14 persones, quan fa uns anys n'havíem estat 40». Per solucionar-ho fonts de la Subdelegació afirmen que en breu arribaran nou treballadors interins, que s'incorporaran a l'estructura de l'Administració General de l'Estat a Girona, sis dels quals aniran a l'oficina d'estrangeria. Admeten que és possible que aquesta acció no resolgui el problema però ajudarà a suavitzar aquest context de dificultat. També esperen que amb els nous pressupostos s'estabilitzi la situació i es trobin solucions a Girona.

L'altre servei que també es dona a l'edifici de la Subdelegació del Govern, on hi havia hagut l'antiga llibreria de la Generalitat -a l'avinguda Jaume I- és la que fa la Policia Nacional i on es tramiten les Targetes d'Identitat d'Estranger. Aquí la situació encara és més problemàtica, perquè a causa de l'estat de les instal·lacions hi ha una imatge que gairebé es veu cada dia: a l'exterior de l'equipament hi ha cues de gent esperant.



40 m2 d'oficina

El representant del CEP a Girona, Manuel Rosales, destaca que la situació es pot resumir en la necessitat d'una nova oficina i denuncia que falta personal administratiu per fer aquests tràmits, ja que actualment ho han de fer policies nacionals. De fet, assegura que l'oficina, que no té pas més de 40 metres quadrats, no compta amb les condicions de «ventilació, salubritat i no ha passat cap inspecció de riscos laborals». A banda, afirma que tampoc té una sortida d'emergència.

Això dificulta, per tant, el treball dels policies -que no surten al carrer o fan altres serveis per falta de personal administratiu- en cas d'una emergència. Actualment, només hi ha cinc persones treballant-hi. Segona l'opinió del sindicat CEP caldria buscar un espai més gran i on es pogués fer més feina i en millors condicions.

D'altra banda, el representant sindicat destaca que per poder tramitar aquests permisos d'estrangeria cal agafar cita prèvia i això és força dificultós, denuncia, tot i que cada dia passen unes 150 persones a Girona. Per solucionar-ho, es pot demanar hora en alguna altra comissaria del territori gironí. Però pel CEP això no és la solució i demana una nova seu.

Rosales també subratlla que el sistema informàtic no permet fer cites múltiples i per tant això dificulta, per exemple, a una família poder demanar cita i ho ha de fer cada membre d'aquesta. Des de la Subdelegació, afirmen que s'estan fent gestions per tenir un local més ampli. Sobre l'ús de policies per fer funcions d'administratius, diuen que és «una solució transitòria» i que esperen que les noves oposicions ho subsanin.