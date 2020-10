Els contagis frenen però els ingressos tensen els hospitals

L'enduriment de les restriccions manté a ratlla els principals indicadors de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona. Les últimes dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut confirmen l'estabilització del risc de rebrot per tercer dia consecutiu. Després de dies per sobre dels 1.000 punts, que indica que en pocs dies es podrien assolir 1.000 casos per cada 100.000 habitants, ahir l'indicador es va mantenir en 977 punts per segon dia consecutiu.

El segon indicador que proporciona Salut per controlar l'evolució de la pandèmia, la taxa de reproducció, també va baixar sis centèsimes, que es va situar en 1,36. Això indica que cada infectat contagia al seu torn més d'una persona.

Tot i que ambdós indicadors es mantenen estables i fins i tot una mica a la baixa, la situació epidemiològica a Girona segueix essent complicada per l'augment diari d'ingressos als hospitals de la regió. I és que l'últim balanç xifra en 248 les persones hospitalitzades a Girona, divuit més que dimecres. En pocs dies s'ha disparat la pressió als hospitals, i per això alguns centres ja han anunciat mesures per alliberar espais que puguin ocupar malalts de covid-19.

Els casos més greus es mantenen estables, amb 53 ingressos a les UCIs gironines.

Tampoc milloren les xifres de nous casos, que ahir ja van sumar 24.047 positius des de l'inici de la pandèmia, tenint en compte totes les proves diagnòstiques. En les últimes hores es van notificar 678 contagis, que si bé són més d'un centenar menys que els xifrats dimecres, quan es va assolir la segona xifra més alta de la pandèmia amb 790 casos-; segueix essent una xifra molt elevada. En aquest sentit, la taxa de confirmats per PCR és de 457,05 per cada 100.000 habitants.

També es van notificar sis morts més, que ja fan un total de 916 defuncions des de l'inici de la crisi sanitària.

Palafrugell es va situar ahir com la tercera ciutat catalana amb el risc de rebrot més elevat, amb 1.993 punts. Ha baixat de la primera posició gràcies a l'augment del risc que s'ha registrat a Amposta durant les últimes hores, amb 2.130 punts. En segona posició hi ha Vic, amb una taxa de 2.020.

Les comarques amb el risc de rebrot més elevat són el Pla de l'Estany (1.608), el Baix Empordà (1.153) i l'Alt Empordà (1.078), pel que fa a la xifra per municipis, per darrere de Palafrugell hi ha Banyoles (1.714), Salt (1.569) i Olot (1.288). Girona es manté per sota de mil amb 987 punts.



Baixa l'activitat als hospitals

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella i Blanes, han decidit reduir l'activitat quirúrgica no urgent per alliberar llits davant l'increment d'ingressos per covid-19. Els centres de les dues poblacions prioritzaran a partir d'ara les intervencions de processos oncològics i les urgents.

En aquest sentit, Calella ha suspès l'activitat d'un dels cinc quiròfans que té i Blanes manté els quatre oberts però només hi farà cirurgia que no requereixi ingrés i l'atenció urgent. A més, es mantenen les restriccions de visites a un sol acompanyant per pacient a les plantes d'hospitalització, sempre que no sigui positiu o hi hagi sospita. També continuen amb els controls d'accés a les entrades dels centres hospitalaris.

A Blanes, hi ha 21 pacients ingressats i 38 professionals aïllats, 23 dels quals positius per covid-19 i 15 en quarantena per ser contacte estret.