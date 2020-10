Es dispara la venda de pruificadors contra la Covid-19 d'una empresa de Sant Joan de les Abadesses

Casals Ventilació de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha tret al mercat una nova línia de purificadors d'aire per evitar contagis de covid-19 en espais tancats. L'empresa, especialitzada en ventiladors, va veure com la irrupció de la pandèmia i el confinament els feia caure un 25% la facturació. Des del març van començar a dissenyar-los i un mes més tard ja els posaven a la venda a través de distribuïdors. Des de llavors n'han venut més de 3.000 unitats dels quatre models que tenen i també han posat en marxa un servei de 'renting'. Enmig de la pandèmia s'ha convertit en un producte estratègic, que concentra una quarta part de les comandes. Gràcies a aquest repunt de l'activitat, preveuen superar lleugerament els 22 MEUR del 2019.

La pandèmia també va afectar de ple les previsions de negoci de Casals Ventilació de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), una empresa especialitzada en ventiladors que des del 2019 forma part de Grup Vortice. Havien començat un 2020 amb un creixement del 15% el primer trimestre respecte l'any anterior. Amb la irrupció del coronavirus, però, la facturació va caure entre un 20% i un 25%.

Segons explica a l'ACN el seu director comercial, Cinto Sunyer, va ser llavors que van veure l'oportunitat d'aprofitar "el coneixement dels ventiladors" per dissenyar la nova línia de purificadors d'aire per evitar contagis de covid-19 en espais tancats. La tecnologia es basa en la mateixa tècnica de filtració que s'aplica en entorns com sales blanques i quiròfans. L'objectiu final és eliminar partícules contaminants que es troben en suspensió.

Sunyer destaca que els filtres HEPA que utilitzen compleixen la normativa europea en entorns de risc molt elevat com els esmentats anteriorment. "Això garanteix que la filtració és la correcta per eliminar el virus de l'aire" amb una eficàcia del 99,995% de la reducció de la càrrega viral, remarca. Tot i això, recorda que s'ha de continuar amb les mesures d'higiene i prevenció com ara la neteja de superfícies. Van començar amb uns models portàtils a terra però després van incorporar uns altres que es pengen al sostre i que permeten moure i filtrar molta més quantitat d'aire.

Els preus van des dels 600 euros fins a més de 2.000 euros i des de fa un parell de mesos també han posat en marxa un sistema de 'renting'. La comercialització també s'ha hagut d'adaptar amb la recerca de nous canals de distribució, ja que fins ara només treballaven amb distribuïdors nacionals i internacionals especialitzats en ventilació.

Els purificadors s'estan venent per a oficines, empreses, universitats i centres educatius, entre d'altres. En els dos últims mesos s'han disparat les comandes amb l'inici del nou curs escolar i tenen llista d'espera per entregar-los. Des del mes d'abril han venut més de 3.000 purificadors i ja representen una quarta part de les comandes que tenen. Dues terceres parts de les vendes es fan a l'estranger (Emirats Àrabs, França, Itàlia, EUA, entre d'altres) i l'altra tercera part, a l'estat espanyol.



La producció es fa al Ripollès

La producció de purificadors es fa íntegrament al Ripollès. S'han creat dues noves línies a la planta de Sant Joan de les Abadesses i s'han contractat 25 persones. La inversió ha estat de 150.000 euros. Gràcies a la demanda que tenen, confien poder compensar la frenada d'activitat per la covid-19 i superar lleugerament els 22 MEUR de facturació del 2019. "Una dada es veia completament impossible d'assumir el mes de març", admet el responsable comercial.

Sunyer alerta que al mercat hi ha una gran oferta de purificadors però el consumidor ha d'assegurar-se que realment fan una filtració correcta i no basar-se només en el preu. "Si no elimina el virus, pot generar una falsa sensació de seguretat", un efecte molt perillós perquè no evitarà els contagis de covid-19. I recorda que a l'estat espanyol no hi ha normativa específica que reguli aquesta maquinària.



2,3 MEUR en la renovació de la fàbrica de Ripoll

La covid-19 ha endarrerit la posada en marxa d'una nova línia de producció de ventiladors industrials a la planta de Ripoll. Hi han invertit 2,3 MEUR en la reforma de la nau i en la maquinària. Més endavant no descarten crear nous llocs de treball.

Creada fa prop de 140 anys, Casals Ventilació té una plantilla de 155 treballadors i les exportacions representen el 60% de la facturació.