ERC, PDeCAT i JxCat veuen «insuficients» i «millorables» els pressupostos de l'Estat

Els partits de l'oposició (ERC, JxCat i PDeCAT) consideren que els pressupostos de l'Estat per Girona són «insuficients» i «millorables», ja que, malgrat augmentar la xifra total de milions, es concreten poques inversions. En canvi, PSC i En Comú Podem defensen el seu fort accent social.

Per al diputat d'ERC Joan Margall, els pressupostos són «molt insuficients», tant per a les comarques gironines com per al conjunt de Catalunya. Segons subratlla, sí que puja una mica la inversió respecte a anys anteriors (l'any 2021 es destinaran 172 milions d'euros a les comarques gironines, mentre que l'anterior pressupost n'hi dedicava només 107). Tot i això, Margall considera que aquest augment és «trampa», ja que les principals transferències es destinen a empreses públiques, de manera que les inversions reals a les comarques gironines són més aviat poques. «El PSOE sempre havia criticat el PP per la baixa inversió i la baixa execució dels pressupostos a Girona, però ells han fet el mateix», assenyala el representant republicà. En aquest sentit, recorda que l'Arxiu Provincial, que patirà un nou retard perquè enguany només es preveu destinar-hi 18.000 euros, recorda que havia estat una reivindicació històrica del diputat socialista gironí, Marc Lamuà, quan estava a l'oposició.



Pendents de l'execució

Des del PDeCAT, Sergi Miquel creu que, sobre paper, les inversions «no estan malament», però recorda que el més important «no és el que preveuen, sinó l'execució», i recorda que sovint l'Estat no acaba executant bona part del pressupost presentat. En aquest sentit, veu una bona notícia la incorporació de l'enllaç de l'A-2 a Vidreres, «encara que vagi tard», però lamenta que només es destinin 18.000 euros a l'Arxiu Provincial, ja que el projecte no es podrà tirar endavant. De fet, creu que la cultura gironina surt malparada d'aquest pressupost, ja que tampoc hi ha diners per a la casa natal de Dalí, a Figueres. Pel que fa a les partides simbòliques del tram nord de l'N-II, considera que és «la constatació del que ja havia dit el ministre Ábalos». Tot i això, afirma que estaran amatents perquè s'hi portin a terme les millores necessàries: «Amb l'excusa de l'AP-7, no es pot deixar la millora de l'N-II sense resoldre», indica. Pel que fa als diners destinats a Adif, presentarà una pregunta al Congrés per tal que el Govern les concreti.

La diputada Mariona Illamola (JxCat) creu que les inversions previstes «no es corresponen al volum econòmic de Catalunya ni de la demarcació de Girona en concret, ni al seu pes poblacional». En aquest sentit, considera que a primera vista «poden semblar uns pressupostos positius», però lamenta que hi hagi poques inversions concretes, i que les grans partides corresponguin a empreses de titularitat pública, com Adif o Enaire. En canvi, lamenta que no hi constin reivindicacions històriques com les millores dels accessos de l'N-II a Pontós i Garrigàs, que a l'Arxiu Provincial no hi hagi inversions significatives fins al 2022 i que tampoc hi hagi cap partida per a l'estació del TAV a l'aeroport.

Els partits de govern, en canvi, defensen els pressupostos. El socialista Marc Lamuà (PSC) destaca que, en aquesta ocasió, el més important ha estat la despesa social -«és la més alta de la història», recorda-, i subratlla que el 18,1% de pressupost que rebrà Catalunya s'«acosta molt al 19% del PIB que aporta». «Enguany, el més remarcable és la matèria social, encara que això pugui fer que no hi hagi inversions tan vistoses», assenyala.



Pendents de l'Ajuntament

Pel que fa a Girona, recorda que l'Arxiu no es pot desencallar perquè l'Ajuntament encara no ha signat el conveni, i subratlla que hi haurà 13,5 milions d'euros per a l'aeroport, onze per a l'enllaç de Vidreres i 8,3 pel tram Maçanet-Tordera. A més, remarca que s'ha incrementat un 56% el pressupost destinat a la demarcació.

Per la seva banda, Laura López (En Comú Podem) defensa que el seu partit hagi pogut introduir elements progressistes, com per exemple l'augment de l'IRPF a les rendes més altes, i recorda el paper que han jugat en altres mesures socials com la regulació dels lloguers o l'ingrés mínim vital, de les quals, indica, molts gironins es beneficiaran. Pel que fa a la demarcació, aplaudeix el fet que s'hi hagi incrementat la inversió prevista en més de 60 milions d'euros i es mostra satisfeta amb les partides per a la finalització de l'N-II a la comarca de la Selva. També celebra que s'hagi congelat el desdoblament del tram nord a l'espera de l'alliberament de peatges de l'AP-7. Pel que fa a la inversió en Rodalies, creu que és una bona notícia però que s'ha de concretar.