El toc de queda fa efecte i deixa els carrers deserts

No arribaven a la desena els cotxes que, entre onze i dotze de la nit de dimecres, creuaven l'última rotonda de Sarrià de Ter en direcció a Girona. La restricció de mobilitat nocturna, que prohibeix el moviment de persones entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada si no està justificat, fa efecte entre la població els primers dies d'aplicació, i ha portat una calma gairebé absoluta en aquest punt d'entrada a la capital gironina que s'ha fet notar en els controls policials.

En una data com és la vigília de Sant Narcís, aquesta via hauria conduït riuades de cotxes directament fins a les tradicionals barraques de Girona. Però aquest cop, tota l'activitat que s'hi va viure va ser un control conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sarrià, per supervisar el compliment del també anomenat «toc de queda».



Motius justificats

Dels nou cotxes i dues motos aturats pel control -tots estaven obligats a passar-hi-, no n'hi havia cap que es movés sense una causa recollida en les excepcions de la norma del Govern català. Gairebé totes les persones es desplaçaven per motius de feina i mostraven el seu certificat de declaració autoresponsable als agents, que comprovaven que les dades anotades fossin correctes. Un document que solia faltar en aquests casos, però, era el certificat d'empresa, que la majoria no portava. Per això, els agents sovint havien de recordar la importància del certificat per justificar el viatge davant els cossos policials.

Només dos dels trajectes interceptats eren per altres raons: un home que es dirigia a l'hospital Josep Trueta perquè es trobava malament, i una família holandesa que anava cap a Alacant, i s'aturava a fer nit a l'hotel del costat del centre hospitalari.

Aquests vehicles eren els únics que trencaven una calma que feia evident el compliment generalitzat de la restricció de la mobilitat. De fet, la nit de dimarts a dimecres, els Mossos d'Esquadra registraven una dotzena d'actes aixecades per l'incompliment de la mesura en tota la Regió Policial de Girona.

«S'aixeca l'acta sempre que la persona no ho justifiqui d'alguna manera: amb el certificat d'autoresponsabilitat, el d'empresa, la recepta mèdica si es va a la farmàcia... Aquests primers dies no hi ha gaire mobilitat, i el 99% portava un justificant», explica el sergent Xavier Sala, coordinador de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Bisbal. En aquest municipi només hi ha hagut una denúncia per una infracció. Tot i que és aviat per valorar el compliment del toc de queda, la impressió que té d'aquests primers dies és que el comportament de la població és «bastant exemplar», si bé Sala també apunta que «falta veure com anirà el cap de setmana».

«Fem diversos controls per nit, bastant alternats», en una planificació setmanal que s'actualitza dia a dia per adaptar-se a les necessitats de les policies locals, o bé a qualsevol incidència que hi pugui haver, segons apunta Sala, que afegeix que la primera nit en què es va activar la mesura només feien una tasca informativa. En aquestes actuacions també aprofiten per vigilar que no passin altres actes delinqüencials.

A la Bisbal, el seu municipi, els controls també solen ser en coordinació amb la Policia Local. Fins ara, hi han aturat «molt poca gent, només 5 o 6 persones en un control», afirma Sala. Aquests controls estàtics es combinen amb els dinàmics per tenir supervisats tant el centre de la població com les vies principals i secundàries que l'envolten. L'objectiu també és vigilar zones de places i platges on «es feien botellons o hi havia concentració de gent», indica Sala.

La col·laboració entre patrulles de Mossos i policies locals per fer aquests controls és habitual, com també va ser el cas a Sarrià de Ter. En aquest municipi, la Policia Local només registrava una acta que van aixecar la nit de dimarts a una persona que circulava per la via pública fora d'horari, segons fonts d'aquest cos policial.

Tots aquests controls de compliment de la restricció horària nocturna s'han incorporat dins el dispositiu Oris, que engloba totes les actuacions relacionades amb la covid-19 i les mesures que s'activin per fer-hi front. Dins aquest operatiu també s'hi inclouen els controls diürns de les mesures sanitàries, com per exemple la circulació sense portar la mascareta, o locals de restauració que incompleixin alguna de les mesures establertes. A més, puntualment també es controlen situacions en què es poden arribar a acumular grups de gent, com per exemple les sortides dels centres educatius.



Ciutat fantasma

El compliment de les restriccions de mobilitat nocturna es feia ben palès als carrers de la capital gironina, on l'ambient característic d'altres anys per aquestes dates queda totalment neutralitzat per la buidor. L'únic que es movia eren les llums blavoses dels cotxes de policia que patrullaven per la via pública i un camió d'escombraries fent la ronda nocturna.

Una imatge que té un fort contrast amb la mateixa ciutat just fa un any, en què l'ambient de les Fires de Sant Narcís omplia Girona de moviment. Ara, en plena segona onada de la pandèmia, allà on hi hauria d'haver parades de castanyes i joves agrupant-se per dirigir-se cap als concerts de La Copa, davant l'oficina de Correus, només hi havia un sol taxi, esperant si tenia la sort de poder trobar un client inesperat en aquell panorama tan desèrtic a qui pogués fer servei. I enfilant l'avinguda Jaume I, la poca activitat que trencava la quietud consistia en una grua que col·locava les llums de Nadal, encarades ja cap a unes festes que també es preveuen incertes.