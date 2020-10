Catalunya notifica 5.597 casos nous i 34 defuncions en només un dia

Els contagis continuen pujant a Catalunya, el Departament de Salut ha registrat 5.597 nous casos de covid-19 i 34 morts més, cosa que ha portat a superar els 14.000 morts per la pandèmia a Catalunya. L'índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) va augmentar ahir respecte l'últim balanç (838) i ja se situa en 882, encara que l'Rt va baixar d'1,34 a 1,29.

La situació als hospitals tampoc millora i se segueixen produint nous ingressos, 34 més a tot Catalunya, amb un total de 2.434 pacients, i 13 persones més han hagut de ser traslladades a les UCIs (447 en total).

Segons les dades epidemiològiques actualitzades del Departament, ahir es van comptabilitzar 5.597 nous contagis i 34 defuncions més respecte de dijous.

La incidència acumulada de casos en els darrers 14 dies és de 714,99 per cada 100.000 habitants, 60,3 casos més que dijous, i més del doble dels que hi havia a principis d'octubre. El risc de rebrot, que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, es va situar ahir en 882, 44 punts més que dijous, quan es considera risc alt a partir de 100.

L'indicador epidemiològic que indica millor que l'epidèmia pot començar a retrocedir és la disminució de la velocitat de reproducció de la malaltia, que ahir va baixar 5 dècimes i es va situar així en 1,29, és a dir, que cada 100 infectats en contagien 129, en comptes dels 134 que s'encomanaven fins dijous.

Malgrat aquesta millora, del 20 al 26 d'octubre van ingressar a l'UCI 385 persones, més del doble que la setmana del 5 a l'11 d'octubre, mentre que també s'ha més que duplicat el nombre de morts en una setmana (229) pel que fa a principis d'aquest mes i ha situat la mortalitat de la malaltia en números similars als que es registraven a la segona setmana de maig.

Des de l'inici de la pandèmia, han mort a Catalunya 14.008 persones, 34 de les quals van ser notificades ahir, i el nombre total de contagiats ascendeix a 256.330, dels quals 5.597 van ser diagnosticades ahir.

Les comarques que tenen el risc més elevat d'expansió són el Berguedà (2.355), el Moianès (1.680), Osona (1.648) i el Pla de l'Estany (1.641). Per darrere hi ha el Baix Ebre (1.267) i el Montsià (1.242). Pel que fa als municipis, Amposta és la localitat amb el risc més elevat de rebrot (2.274) i per darrere va Palafrugell (2.217) i Vic (2.157).



Més contagis a Mas d'Enric

El brot a la presó Mas d'Enric que va anunciar dijous el Departament de Justícia suma nous contagis. Segons va anunciar ahir la Secretaria de Mesures Penals, han donat positiu per covid-19 22 infectats més. En total ja hi ha 44 infectats, tots interns, que estan ingressats a la infermeria del centre. El brot afecta el mòdul 6 del centre, que compta amb 95 reclusos.

A banda, també hi ha 5 funcionaris infectats. En total hi ha 69 presos afectats a les presons, sumant-hi els 44 del Catllar. Entre els professionals hi ha 71 positius, amb els 5 de Mas d'Enric.