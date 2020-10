Els contagis es disparen a Europa i els països registren rècords de casos diaris

Els contagis es disparen i els principals països d'Europa registren rècords de casos diaris des de l'inici de la pandèmia. Els executius dels diferents estats estan avaluant o ja han elevat els nivells d'alerta amb restriccions més severes per frenar l'expansió.

França és un dels focus importants on dijous va haver-hi 47.637 casos nous, més de sis vegades el nivell de fa un mes. El Govern planteja 2.500 milions més per preparar els hospitals on s'espera més de 9.000 pacients amb quadres greus el mes vinent. «Estem vivint en una creixent transmissió a gran part d'Europa», va dir Michael Osterholm, director del Centre d'Investigació i Política d'Enfermetat Infeccioses de la Universitat de Minnesota. «França és en aquest moment un dels focus més grans de el món, superant amb escreix el nombre de casos que hem observat per població aquí als EUA», ha dit

Fins divendres al matí, s'havien informat a l'Organització Mundial de la salut 44.600.000 de casos confirmats i gairebé 1,2 milions de morts a tot el món».

Als Països Baixos es van registrar ahir 11.000 casos nous de coronavirus, la xifra diària també més alta des que va començar la pandèmia.

Regne Unit, per la seva banda, ha registrat altres 24.405 nous contagis de la covid-19, una xifra lleugerament superior als casos constatats durant la jornada anterior, 23.000, de manera que ja voreja els 990.000 positius i ja s'avalua elevar els nivells d'alerta.

A Itàlia s'ha tornat a disparar i suma un nou rècord de més de 31.000 casos. L'índex de contagi s'aproxima a 2 per cada positiu. Segueixen augmentat els pacients ingressats a l'UCI, que ja són 1746.

A Portugal la situació és la mateixa amb nivells màxims de contagis i morts. 4656 nous casos i 40 morts a les darreres 24 hores, unes xifres sense precedents des dels inicis de la pandèmia que com a la majoria de països porten a noves restriccions.