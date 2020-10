Una desena d'exalumnes de bateria s'uneixen per fer aflorar casos d'abusos sexuals d'un professor

Una desena d'exalumnes de bateria s'han unit per trencar "tabús" i fer aflorar més casos d'abusos sexuals que hauria comès el seu professor. El cas ja està sota investigació judicial després que sis dels homes presentessin denúncia. Acusen el professor de bateria d'haver-los fet tocaments durant la seva adolescència, aprofitant que els feia classes particulars. Ara, els exalumnes han decidit creat una xarxa de suport per trobar-se i compartir emocions. A més, han obert un perfil d'Instagram per poder arribar a altres possibles víctimes. Creuen que hi hauria més persones que haurien patit tocaments, però que no s'han atrevit a fer el pas. El jutjat d'instrucció 2 de Girona està pendent de resoldre si envia el professor de bateria a judici.

El grup d'exalumnes el formen una desena d'homes d'entre 20 i 50 anys. Tots van rebre classes de bateria quan eren adolescents i sis d'ells han denunciat el professor per abusos sexuals.

Una de les víctimes, Isaac Jover, ha explicat que el cas es va destapar quan ell i un altre exalumne del professor van denunciar-lo pels abusos sexuals que haurien patit a les seves classes. Arran d'aquesta denúncia hauria sortit una tercera persona.

Però el nombre d'afectats va créixer en el moment en què el cas va sortir publicat als diaris. En aquell moment, els homes van decidir trobar-se per "crear un espai on compartir experiències". Va ser aleshores quan tots ells van adonar-se que el professor de bateria sempre havia actuat de la mateixa manera. Aquestes trobades també es van convertir en un lloc on "aprendre a gestionar les emocions" que s'havien generat durant els abusos i en situacions posteriors.

De fet, Jover ha detallat que gràcies a les xerrades amb altres alumnes han pogut veure que "era molt difícil separar on era el límit". Segons Jover, tots ells eren adolescents i tenien "un vincle molt fort" amb el professor de bateria. A aquesta situació calia sumar-hi que ell els feia creure que les masturbacions i altres abusos patits "eren una cosa normal". Ara, han pogut veure que "no et poden tocar" i que en aquell moment es trobaven en "un espai de vulnerabilitat", mentre que el professor hauria exercit "un abús de poder" a l'hora de fer els tocaments.

Una altra de les víctimes ha afirmat que va contactar amb l'Isaac i la resta d'homes a través de Facebook i després de veure la notícia als diaris. En aquell moment, ell feia temps que s'havia desvinculat del professor, però tot i així va decidir comunicar-se amb ells. "Era una manera de dir-los que no estaven sols, perquè jo també havia patit coses similars", ha explicat a l'ACN. Per això creuen que igual que han aparegut aquests nous casos, també n'hi pot haver d'altres.

Per això han obert un correu electrònic (bateristesgirona@gmail.com) i un perfil d'Instagram (victimesdeljbb_despertagirona) on demanen a altres víctimes que expliquin els seus casos. "En menys de 24 hores ja han sortit més persones que en han explicat la seva experiència" amb el mateix professor de bateria, ha relatat.

Amb això, els exalumnes volen "donar recolzament i acompanyar emocionalment" les persones afectades pels abusos. Una vegada contactin amb ells, els oferiran la possibilitat de denunciar judicialment el cas, tot i que creuen que això ha de ser una decisió personal.

Destruir tabús

Per altra banda, Isaac Jover també ha remarcat que amb la seva denúncia volen destruir "tabús". "Els abusos estan a l'ordre del dia", ha afegit Jover. Però tot i així creu que moltes vegades les víctimes senten "por" i no ho expliquen. Una por que en el cas dels homes encara és més gran, ja que està menys normalitzada. "Com a homes és difícil fer el pas, però cal fer-lo per empoderar altres víctimes", ha detallat Isaac.

De fet, l'altra víctima ha recordat que ell va "reaccionar mínimament" amb 15 anys i va "agafar distàncies". Tot i així va seguir uns anys més anant a classes de bateria i finalment va abandonar-les per la tensió i la incomoditat que patia a cada sessió. Tot i així, no va ser fins que va veure el cas als diaris que va entendre que es tractava d'un "cas important" i que calia fer "alguna cosa al respecte".

Per això ha remarcat la importància que altres persones denunciïn el seu cas i es posin en contacte amb ells. Aquesta víctima ha afirmat que parlar amb la resta d'homes el va ajudar per sentir-se "acompanyat" i que "no era un cas aïllat" i creu que aquesta mateixa sensació és la que podrien tenir altres persones que han patit una experiència similar.

En tots els casos els homes han relatat que els abusos s'haurien produït al cap de poc de començar les classes i després de generar una situació de confiança entre els alumnes i el professor en qüestió. Una vegada produïda aquesta situació de confiança l'home hauria començat a tocar els joves aprofitant moments d'abraçades.

Pendents de si s'obre judici

Les sis víctimes i l'investigat ja han declarat a la causa oberta al jutjat d'instrucció 2 de Girona. Un cop practicades totes les diligències, el jutjat té pendent resoldre si dicta interlocutòria d'incoació de procediment abreujat per enviar el cas a judici o si arxiva el cas. El professor de bateria es podria enfrontar a l'acusació de dos delictes d'abús sexual perquè les altres quatre denúncies ja haurien prescrit.