El Govern alerta que la següent mesura podria ser el confinament domiciliari

La següent mesura aplicada pel Govern de la Generalitat podria ser el confinament domiciliari si les actuals mesures per frenar la pandèmia «no són efectives». Així ho va anunciar ahir el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, en declaracions a TV3, en què va apuntar que l'actual ritme de contagis, de prop de 5.000 diaris, és «insostenible» per al sistema. «Si veiem en el curs dels propers dies o setmanes que les mesures que hem pres no són suficients perquè aquest 'semàfor' de la xarxa assistencial que tenim en vermell canviï de color, lògicament haurem d'instar en tot cas el Govern central perquè plantegi aquesta possibilitat», va apuntar sobre el confinament domiciliari. Ramentol va manifestar que, com a Govern, no poden renunciar «a cap mesura» que consideren efectives per «doblar la corba».



Illa demana temps

Per la seva banda, Salvador Illa va reiterar que ara per ara els confinaments domiciliaris no estan inclosos al decret d'estat d'alarma i que tampoc estan previstos a curt termini. Illa demana temps per veure com funcionen les noves mesures i confia que un confinament total es pugui evitar.

Illa confia que amb les mesures que contempla l'actual decret d'estat d'alarma «no serà necessari arribar» a un confinament domiciliari. D'aquesta manera, ha defensat que els tancaments perimetrals i els tocs de queda permetran «estabilitzar» la situació, «doblegar la corba» i «mantenir-la baixa». Illa va demanar «donar-nos un temps» per avaluar l'efecte que tenen les noves restriccions aplicades amb el paraigua de l'estat d'alarma i va reiterar que implica un «pas endavant molt important», que dona «previsibilitat» durant sis mesos. El ministre de Sanitat va recordar que fan falta «diversos dies» per veure els efectes. Illa va insistir que per això cal reduir la mobilitat i la interacció social amb actuacions «àgils».



Colau descarta tancar parcs

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va descartar ahir tancar parcs i platges mentre duri el confinament municipal de cap de setmana i va demanar als barcelonins que evitin concentracions. En una entrevista amb TV3, Colau, que dijous va anunciar la reducció de l'aforament als parcs, va assegurar que no es planteja tancar-los i tampoc prohibir l'accés a les platges, ja que «cal aprofitar els espais que tenim». «Posarem 300 informadors municipals que acompanyaran la ciutadania; que si s'ajunta massa gent en un lloc convidaran a espaiar-se, a més de la Guàrdia Urbana», va indicar.