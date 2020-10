Apagat l'incendi a la planta superior d'un magatzem de fruita a Bordils

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte al migdia en l'extinció d'un incendi a la planta superior d'un magatzem industrial de fruita a Bordils (Gironès). El foc ha provocat l'esfondrament de la coberta de la nau, però cap persona ha resultat ferida.

L'incendi s'ha declarat cap a les 2 de la tarda i inicialment hi han anat 13 vehicles dels Bombers. Més tard hi han acudit nou dotacions més, que han pogut dominar el foc i protegir les cambres frigorífiques i els dipòsits amb productes químics propers a la zona cremada. També s'ha evitat que el foc es propagués a les naus veïnes.

Cap a dos quarts de cinc de la tarda el foc de la planta superior ha estat apagat i efectius de les 10 dotacions de Bombers que hi segueixen treballant han entrat a la nau per revisar-la. En paral·lel, estàn retirant material de l'interior de la nau "per comprovar que tot estigui ben apagat", tal com indiquen en un Tweet.

A causa de l'incendi, s'ha hagut de tallar la C-66 a Bordils en els dos sentits de la marxa, que ja s'ha reobert a la circulació, segons ha informat Trànsit en un Tweet.



Un altre incendi a Sant Feliu de Buixalleu

Justament, aquesta matinada a Sant Feliu de Buixalleu (Selva), els Bombers també han hagut de treballar amb sis vehicles per apagar un incendi que ha destruït una pila de 4 metres d'alçada de caixes de plàstic i ampolles de vidre al pati d'una empresa. Tampoc hi ha hagut ferits.