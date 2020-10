Moviment cap a la Costa Brava tot i les restriccions

Un dels accessos a Girona, per Sarrià de Ter. Poc trànsit a l'AP-7, ahir al matí, al seu pas per Girona.

Un dels accessos a Girona, per Sarrià de Ter. Poc trànsit a l'AP-7, ahir al matí, al seu pas per Girona. aniol resclosa aniol resclosa

Segones residències. Municipis costaners com el Port de la Selva notifiquen l'arribada de vehicles tot i el confinament perimetral vigent a partir d'ahir. L'augment de vendes des del dijous va ser un indici més d'aquest augment.

La història es repeteix, tal com ja va passar durant el primer confinament de la primera onada de la pandèmia, els municipis costaners tornaven a témer l'arribada de persones amb segona residència. I els seus temors s'han confirmat, en part. En moltes poblacions de la Costa Brava s'ha detectat aquest dijous –just abans que entrés en vigor el confinament de cap de setmana- l'afluència de gent. Una situació que ja fa dies –i setmanes- que estan experimentant.

En algunes poblacions on el volum de segones residències és més important, de fet, ja fa mesos que han notat un increment de persones que volen empadronar-se als seus municipis o, fins i tot, hi escolaritzen els seus fills. Aquest divendres alguns tenien els aparcaments tan plens com els tenen en un pont d'hivern. És el cas del Port de la Selva. El seu alcalde, Josep Maria Cervera, explica que des del maig s'hi han empadronat unes 200 persones més –quan la tendència és a la baixa. «Des de finals d'estiu, sabem que un seguit de gent ja s'ha establert aquí aprofitant que pot teletreballar. En el moment en què s'anuncien els confinaments de caps de setmana, hem notat un increment. Només cal passejar-se pel poble», afirma. De fet, alguns establiments ja van notar més vendes aquest dijous i aquest divendres –que coincideix amb el mercat setmanal- i s'han vist persones passejant pel municipi i comprant.

La situació a altres municipis de l'entorn és similar. A Llançà, l'alcalde Francesc Guisset admet que han detectat cert moviment però menor a altres ocasions i creu que això es deu al fet que la gent «ha pres consciència». Guisset recorda que aquells que saltin les restriccions s'exposen a fortes multes i que la Policia Local farà controls.



Acessos a Girona vigilats

A Girona, en previsió del festiu d'ahir pel pont de Sant Narcís, la Policia Municipal va posar en marxa un dispositiu específic de control de circulació en els accessos de la ciutat. Es tracta de controls de mitja hora cadascun en 10 punts d'accés a la ciutat, i està previst fer-ne uns 90 fins el dilluns al matí -quan acaba el confinament perimetral.

Concretament, ahir a la matinada es van realitzar nou controls en diferents punts i en el primer dia de tancament municipal van fer-ne més de 28. Pel que fa a avui i demà, la Policia té previst dur a terme uns 30 controls diaris més.

El cos policial també ha reforçat aquesta setmana el control de pas a la ciutat entre les 22 h i les 6 h davant la restricció de mobilitat nocturna. Des del dimecres 28 d'octubre, s'han realitzat 30 controls de pas en diferents punts de la ciutat. En ells, s'han detectat 520 persones i 358 vehicles i s'han aixecat un total de 31 actes per incompliment de les mesures. La resta es tractava de casos excepcionals que contemplen les mesures. També s'ha denunciat a un local de restauració de la carretera de Santa Eugènia per incomplir les restriccions i s'han aixecat 5 actes de sorolls per festes en domicilis.